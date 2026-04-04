Khởi tố 5 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực y tế

Phòng khám đa khoa A.B. (Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, về tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” trong lĩnh vực y tế, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Năm đối tượng trên gồm giám đốc, bác sỹ, nhân viên của Phòng khám đa khoa A.B, gồm: N.H.T (sinh năm 1982, nơi ở hiện tại: phường Việt Yên); L.Đ.H (sinh năm 1974, nơi ở hiện tại: phường Bắc Giang); N.Đ.T (sinh năm 1992, nơi ở hiện tại: phường Nếnh); T.T.N (sinh năm 1999, nơi ở hiện tại: phường Tự Lạn); H.L.A (sinh năm 1999, nơi ở hiện tại: phường Đa Mai), đều thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phòng khám đa khoa A.B, địa chỉ phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh thực hiện hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức."

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành đấu tranh với hành vi làm giả tài liệu của Phòng khám đa khoa A.B, tạm giữ 5 đối tượng.

Qua công tác đấu tranh và các chứng cứ thu thập được, ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" xảy ra tại Phòng khám đa khoa H.N ở phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng trên.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc không chỉ xâm phạm quyền lợi chính đáng của người bệnh mà hành vi làm giả hồ sơ còn gây khó khăn cho công tác chuyên môn, quản lý nhà nước và hoạt động tố tụng, đồng thời làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ y tế.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: DL

Nguồn tin: vietnamplus.vn