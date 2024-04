Bắt giám đốc “ôm” 11 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Pháp luật

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) bắt giữ Ngô Văn Bảy (SN 1982, quê Bình Phước), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Bình Dương.