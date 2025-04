Bắt gặp hình ảnh bác cựu chiến binh đang trên hành trình từ miền Bắc vào miền Nam xem diễu binh: U80 nhưng tự chạy xe máy để ngắm vẻ đẹp của hòa bình

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, khi mà cả nước đang cùng nhau hướng về kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì hình ảnh một bác cựu chiến binh tóc đã điểm bạc, tự mình điều khiển chiếc xe máy rong ruổi từ miền Bắc vào Nam, khiến bao người phải xúc động và thán phục. Ấy chính là cụ Trần Văn Thanh (77 tuổi, TP Vinh, Nghệ An), ngày 17/4 vừa qua cụ đã quyết định rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình tự lái xe máy vào TP.HCM để được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh cụ Thanh trên hành trình từ miền Bắc vào Nam, khiến bao người phải xúc động và thán phục (Ảnh cắt từ clip)

Từ Nghệ An – mảnh đất đầy nắng gió và nghĩa tình, bác bắt đầu chuyến hành trình dài xuyên dọc đất nước với đích đến là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra lễ diễu binh trọng thể.

Hành trang bác mang theo giản dị mà đầy khí chất: một chiếc xe Honda cũ, hai vali được chằng phía sau xe, cùng lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay phấp phới. Lá cờ ấy, như một phần tâm hồn bác, luôn vững vàng trước mọi nẻo đường.

Khoác trên mình bộ quân phục, khuôn mặt bác hằn sâu những nếp nhăn – chứng tích của năm tháng trận mạc, người cựu chiến binh vẫn ngày ngày bền bỉ vượt nắng, vượt gió, chinh phục từng cung đường đất nước.

Hành trình của bác không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một biểu tượng sống động của khát vọng hòa bình, của tinh thần yêu nước không bao giờ tắt. Trên những cung đường bác đi qua, người dân không khỏi xúc động. Nhiều người vô tình bắt gặp bác Thanh trên đường đã chạy chậm lại để gửi lời chào, lời chúc thượng lộ bình an. Một số khác tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này để chia sẻ lên mạng xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp đẽ về tinh thần Việt Nam.

Hành trang của bác đơn giản nhưng đều có đủ những đồ dùng cần thiết

Xoong nồi, ấm nước... cũng được người cựu chiến binh chuẩn bị đầy đủ để sử dụng dọc đường

Tất cả đều được bỏ bên trong chiếc thùng gỗ nhỏ

Theo cập nhật mới nhất từ cư dân mạng sáng nay (21/4), bác Thanh đã đến Quảng Trị. Khi phát hiện lá cờ trên xe bác bị sứt chỉ, một người dân địa phương đã không ngần ngại ngồi xuống, may lại lá cờ cho thật chắc chắn. Nghỉ qua đêm tại đây, sáng hôm sau bác tiếp tục hành trình, mang theo những lời chúc tốt đẹp của mọi người.

Dù người cựu chiến binh ấy chuẩn bị sẵn cả xoong nồi, bếp đun để nấu ăn nhưng trên hành trình dài của bác luôn có những người dẫn tốt bụng sẵn sàng hỗ trợ nơi ăn chốn ở để cụ Thanh vào đến TP.HCM an toàn.

Người quen của cụ Thanh nhắn nhủ, "Sáng nay, cụ Thanh bắt đầu từ Quảng Ngãi đi từ mờ sớm. Bà con trên đường thấy ông đi hỗ trợ, giúp ông nhanh vào thành phố Hồ Chí Minh nhé ạ. Mình có hỏi ông muốn đi xe ô tô vào nhưng ông không chịu ạ. Ông đi như vậy để ngắm đất nước hoà bình".

Một người cháu đã tạm biệt cụ Thanh vào sáng sớm nay để cụ tiếp tục hành trình của mình

Ở bác Thanh, người ta không chỉ thấy hình ảnh của một cựu chiến binh từng đi qua bom đạn chiến tranh, mà còn là hình ảnh của một người truyền cảm hứng – sống trọn từng khoảnh khắc, gắn bó với đất nước bằng tất cả tình yêu và lòng tự hào.

Trước đó, chia sẻ với Vietnamnet, cụ Thanh cho biết, dự định chạy xe máy từ quê nhà vào Nam đã được cụ ấp ủ một thời gian dài và dịp này mới có thể thực hiện.

Cụ muốn được thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị, ghé thăm những địa danh nổi tiếng của Việt Nam và có thể kịp đến xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước tổ chức tại TPHCM.

"Tôi rủ anh em, bạn bè, các chiến hữu đi cùng nhưng họ không đi được vì tuổi cao sức yếu. Tôi không đi xe khách hay taxi mà chọn đi xe máy, vì muốn khám phá từng mét vuông đất của Việt Nam”, cụ chia sẻ.

Kế hoạch lái xe máy từ quê nhà vào miền Nam của cụ Thanh khiến vợ con suy nghĩ nhiều. Họ lo lắng, ở tuổi 77 cụ không còn đủ sức khỏe. Tuy nhiên, cụ Thanh vẫn quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình. Cụ đem theo quần áo, đồ dùng cá nhân, một chiếc nồi và một chiếc võng.

Mỗi ngày, cụ Thanh chạy xe khoảng 200km. Cụ khẳng định, ngồi xe nhiều nhưng không thấy đau lưng hay mệt mỏi. Mỗi nơi đi qua, cụ đều mãn nguyện khi được ngắm cảnh đẹp, được gặp bạn bè, người quen cũ.

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi áng chừng, vào ngày 28-29 tới có thể đến được TPHCM, để chờ xem diễu binh. Dự định sau đó thế nào còn tùy thuộc vào sức khỏe và tình hình kinh tế”, cụ Thanh cho biết.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn