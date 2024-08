Nghĩa tình đồng đội: Hoàn cảnh khó khăn của cựu chiến binh Hoàng Văn Mai

Nhân ái

Nằm trên giường bệnh, cựu chiến binh (CCB) Hoàng Văn Mai, 72 tuổi, ở xóm Trống, xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn, Nghệ An) chia sẻ với chúng tôi: 'Năm 1972, tôi nhập ngũ vào đơn vị C38 Hóa học, Quân khu 4 (nay là Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ Tham mưu Quân khu 4) và tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Cuối năm 1976, tôi xuất ngũ về địa phương ở xã Quỳnh Liên, huyện Quỳnh Lưu (nay là thị xã Hoàng Mai), tỉnh Nghệ An...'.