Bắt gã nhân viên cũ 10 lần 'chôm' tài sản của chủ

Ngày 30/7, tin từ Công an Tp.Đà Nẵng, Công an quận Cẩm Lệ, Thành phố này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Võ Tấn Trường Sơn, SN 2005, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Sơn là nhân viên quán nhậu V.B1, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, Sơn biết thông tin quán V.B2, quận Cẩm Lệ cùng hệ thống và cùng chủ với quán V.B1 hiện đã đóng cửa một thời gian dài. Tuy nhiên, bên trong quán vẫn lưu giữ rất nhiều tài sản. Sau khi nghỉ việc, đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản ở quán V.B2.

Theo lời khai của đối tượng, gã tổng cộng gây ra 10 vụ trộm ở quán V.B2 với tổng tài sản lên đến hơn 50 triệu đồng. Trong đó, vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng 15h ngày 14/07. Thời điểm này, Sơn đi xe máy đến quán rồi đột nhập vào lấy cắp một bộ loa máy bán được gần 12 triệu đồng.

Do quán đã dừng hoạt động lại không có người trông coi nên mãi đến khi Sơn thực hiện vụ trộm thứ 10 thì gia chủ mới biết. Hành vi trộm cắp của Sơn nhanh chóng bị công an làm rõ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

