Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy

Ngày 24/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an xã Huồi tụ đồng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Nước CHDCND Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Và Giống Và.

Đối tượng Và Giống Và

Và Giống Và (sinh năm 1966), trú tại Bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (trước đây) – nay là Bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An bị truy nã theo Quyết định số 01, ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình lẩn trốn tại Lào, Và Giống Và cắt đứt liên lạc với người thân, thay tên đổi họ, ở nơi hẻo lánh, đường sá đi lại khó khăn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.

Sau một thời gian kiên trì rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an xã Huồi tụ đồng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay bắt giữ thành công Và Giống Và.

Hiện, đối tượng được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Tuyết - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn