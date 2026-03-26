Hoãn bốc thăm Asian Cup 2027

"Quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo các bên liên quan được tham dự một cách suôn sẻ và không bị gián đoạn", thông báo của AFC vào trưa 26/3 có đoạn.

Lịch bốc thăm mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 tổ chức tại Arab Saudi từ 7/1 đến 5/2/2027. Ảnh: X/saudi2027

AFC quyết định hoãn sự kiện vì xung đột ở Trung Đông vẫn căng thẳng. Việc đại diện các đội tuyển di chuyển sang Arab Saudi lúc này được đánh giá là nguy hiểm và khó khăn.

Xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt để chuyển sang đàm phán, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó đáp trả vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng của Mỹ ở Trung Đông, trong đó có Arab Saudi.

Asian Cup 2027 gồm 24 đội tổ chức tại Arab Saudi từ 7/1 đến 5/2/2027. Trong đó, 18 đội dự vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á có vé đi thẳng, gồm Arab Saudi, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait và Kyrgyzstan.

Sáu suất còn lại sẽ được xác định bởi 24 đội bị loại từ vòng loại một và hai World Cup. Nhóm này tiếp tục chia làm sáu bảng, để thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà và sân khách, rồi chọn ra sáu đội nhất dự vòng chung kết.

Bên cạnh Việt Nam, hai đội đã giành vé ở vòng loại cuối là Singapore (bảng C) và Syria (E). Ba suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Tajikistan và Philippines (A), Lebanon và Yemen (B), Turkmenistan và Thái Lan (D).

Lượt trận cuối vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 31/3 cũng đang đối mặt biến số. Chiến sự buộc LĐBĐ Lebanon đình chỉ mọi hoạt động bóng đá đến tháng 4, vì vậy họ đề xuất lùi lịch tiếp Yemen trên sân nhà. Đây cũng là một yếu tố khiến AFC quyết định lùi lịch bốc thăm vòng chung kết.

Trước đó, xung đột ở Trung Đông đã buộc AFC phải tạm hoãn các trận đấu thuộc khu vực Tây Á, ở ba giải cấp CLB là AFC Champions League (ACL) Elite, Two và AFC Challenge League. Đến hôm 24/3, AFC mới quyết định tổ chức lại với việc chuyển thể thức sân nhà, sân khách thành thi đấu một trận ở địa điểm tập trung.

Vòng 1/8 ACL Elite khu vực Tây Á sẽ diễn ra tại Arab Saudi vào ngày 13/4 và 14/4, ngay trước thềm tứ kết, dự kiến diễn ra từ 16/4 đến 25/4. ACL Two và AFC Challenge League dự kiến tổ chức vào ngày 19/4 và 22/4, nhưng địa điểm thi đấu tập trung chưa được chốt.

