Văn Hậu và Đình Trọng, những ‘idol’ tưởng đã thành… người cũ

Văn Hậu (trái) và Việt Anh (phải) là những cầu thủ giỏi nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện dưới triều đại HLV Kim Sang Sik - Ảnh: Minh Tuấn

Gọi họ là “người cũ” cũng không sai, bởi họ đã vắng bóng ở cấp độ ĐTQG trong vài năm qua. Vài năm, nói thì không quá dài, nhưng với đời cầu thủ, đó là quãng thời gian đủ để đánh mất vị trí, đủ để người hâm mộ quên đi một cái tên từng rất quen thuộc. Bóng đá vốn khắc nghiệt như vậy, nơi phong độ, chấn thương và thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ chỉ trong chớp mắt.

Văn Hậu và Đình Trọng cũng từng rơi vào quãng thời gian nhạt phai ấy. Nhưng rồi, bằng nghị lực phi thường, bằng tinh thần chiến đấu và ý thức nghề nghiệp đáng nể, họ đã trở lại đầy ngoạn mục. Sự trở lại ấy không chỉ là câu chuyện của chuyên môn, mà còn là câu chuyện của ý chí và lòng kiên trì. Phần thưởng cho những nỗ lực không mệt mỏi ấy là tấm vé trở lại ĐTQG.

Trong bóng đá, ở mỗi triều đại HLV luôn có sự giao thoa giữa cũ và mới, giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ở ĐTQG cũng có những “người muôn năm cũ”, những cầu thủ đi qua nhiều đời HLV, nếm trải cả thành công lẫn thất bại. Có người là trụ cột, có người chỉ đóng vai trò "kép phụ", lặng lẽ nhưng vẫn cần thiết trong một tập thể.

Đình Trọng (giữa) trở lại sau thời gian dài vắng mặt

Nhắc đến điều này, nhiều người sẽ nghĩ đến Bùi Hoàng Việt Anh. Thực tế, trung vệ của CAHN không hẳn là cũ, cũng chẳng phải mới, chỉ là có thời gian anh vắng mặt vì những lý do bất khả kháng. Việt Anh từng là lựa chọn đáng tin cậy, nhưng bóng đá luôn thay đổi, và anh đã có lúc đánh mất vị trí.

Sự trở lại của những con người cũ chắc chắn sẽ mang đến cho đội tuyển thêm kinh nghiệm, thứ mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có thể có ngay. Trong những trận đấu lớn, đặc biệt là những trận đấu mang nhiều ý nghĩa danh dự như cuộc đối đầu với Malaysia, đôi khi chính những cầu thủ từng trải, từng va vấp, từng thất bại và đứng dậy mới là những người quyết định thành bại.

Bởi họ hiểu áp lực, hiểu trách nhiệm, và quan trọng hơn, họ hiểu giá trị của việc được khoác áo ĐTQG sau tất cả những lần tưởng như đã trở thành… người cũ.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn