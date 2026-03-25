Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) trên địa bàn tỉnh

Tại Công văn số 1834/BYT-BTXH, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền và vai trò của người khuyết tật. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm lan tỏa những tấm gương tiêu biểu về người khuyết tật, công tác người khuyết tật. Tổ chức các cuộc diễn đàn, hội thảo chuyên đề về chính sách hỗ trợ, bảo vệ người khuyết tật và các giải pháp trợ giúp họ trong học tập, lao động và sinh hoạt. Giải quyết kịp thời những vướng mắc về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa người khuyết tật và các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm tăng cường cơ hội việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp để tạo điều kiện tuyển dụng và hỗ trợ người khuyết tật tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vận động các nguồn lực, hỗ trợ trực tiếp cho gia đình và người khuyết tật gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người khuyết tật.

Các địa phương tổ chức Lễ kỷ niệm tại cấp tỉnh, thành phố với sự tham gia của các đại biểu người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức liên quan; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, các hoạt động văn nghệ, văn hoá, thể thao để người khuyết tật có cơ hội thể hiện tài năng và sự sáng tạo.

Theo quy định Luật Người khuyết tật năm 2010 lấy ngày 18/4 hằng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam. Đây là dịp để nâng cao nhận thức của xã hội về quyền của người khuyết tật, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật - Kiến tạo đột phá phát triển”.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn