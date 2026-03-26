Trần Đình Trọng: Khi ‘nghệ nhân săn Tây’ trở lại đội tuyển

Đình Trọng là sự bổ sung chất lượng cho ĐT Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn

15 trận đá chính và 2 pha kiến tạo cho CAHN, đó là con số vô cùng ấn tượng của Đình Trọng tại V.League 2025/26. Trong số các trung vệ được gọi, có thể nói Đình Trọng có sự ổn định nhất và đấy có thể là lý do để HLV Kim Sang Sik triệu tập anh lên ĐTQG để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (ngày 26/3) và đặc biệt là cuộc đối đầu với Malaysia diễn ra vào tối ngày 31/3.

Trong số 6 cầu thủ có thể đá ở vị trí trung vệ, Trần Đình Trọng và Lê Ngọc Bảo là hai cầu thủ chưa từng được gọi dưới triều đại HLV Kim Sang Sik. Họ phải làm quen với cách vận hành chiến thuật mới ở đội tuyển. Với Đình Trọng, anh đã từng giữ vị trí quan trọng trong sơ đồ 3-5-2 dưới thời HLV Park Hang Seo ở các ĐTQG. Vì thế, trung vệ của CAHN sẽ không quá bỡ ngỡ nhưng nói như vậy không đồng nghĩa anh sẽ nhanh chóng hoà nhập với các đồng đội, dù họ không hề xa lạ.

Thực tế, không ít người đã nghĩ rằng, Đình Trọng đã bị lãng quên. Nguyên do, đã có những thời điểm anh chơi rất nổi bật và điều đó được chứng minh bằng con số. Tiếc rằng, Đình Trọng không được triệu tập. Đình Trọng từng nói rằng anh rất khó có cơ hội lên ĐTQG khi bộ khung đã cứng và quá chật chội. Hơn thế nữa, Đình Trọng cũng hoài nghi với chính bản thân, bởi không biết liệu phong cách chơi của anh có hợp với đội tuyển hiện tại hay không?.

Đình Trọng đang có phong độ tốt trong màu áo CAHN

Chuyên môn của Đình Trọng là câu chuyện không cần phải bàn cãi. Người ta gắn cho biệt danh “Nghệ nhân săn Tây” âu cũng có lý do của nó. Tiếc cho Đình Trọng, sự nghiệp của anh trắc trở bởi những ca chấn thương nặng trong màu áo Bình Định. “Người hùng” Thường Châu năm 2018 vì thế cũng lặng lẽ hơn các đồng nghiệp. Ở cấp độ ĐTQG, Đình Trọng cũng ngồi ngoài ở rất nhiều cuộc chơi. Trong đó, chưa một lần anh được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội để thể hiện tài năng.

Bây giờ, với Đình Trọng là một hành trình mới trong con đường tìm lại đỉnh cao ở ĐTQG. Bản thân Trọng cũng muốn có một cú hích để làm mới bản thân và cho cả gia đình anh. “Thật vinh dự khi lại được khoác chiếc áo của ĐTQG. Thật sự, đã có những lúc tôi cảm thấy mọi thứ rất khó khăn khi những chấn thương ập đến.

Nói thật, tôi không dám mơ đến chuyện được gọi lên đội tuyển. Tôi chỉ biết dặn mình phải cố gắng, phải nỗ lực từng ngày để chơi tốt, cống hiến cho CLB. Còn lại, vạn sự tuỳ duyên, tôi luôn vui vẻ với những gì đã và đang có. Còn bây giờ, tôi sẽ cố gắng để làm tốt nhất những gì có thể”, Đình Trọng chia sẻ.

Như đã nói, Đình Trọng không phải là một cầu thủ có nhiều “kinh nghiệm” trong cách chơi của HLV Kim Sang Sik. Và rõ ràng, nếu đặt bên cạnh những đồng nghiệp, trung vệ của CAHN có phần thua thiệt. Tuy nhiên, đừng quên Đình Trọng là một mẫu trung vệ chơi bóng đầy tư duy và bản lĩnh. Nói cách khác, những pha băng cắt, khả năng chọn vị trí chuẩn xác… của Trọng có thể tạo ra sự khác biệt thay vì phải sử dụng những mẫu trung vệ “đấu sức” với các tiền đạo, đặc biệt là dàn cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia.

Lần gần nhất Đình Trọng khoác áo ĐT Việt Nam diễn ra vào ngày 1/2/2022. Trung vệ sinh năm 1997 đã đá chính 45 phút khi “Những chiến binh sao vàng” đánh bại ĐT Trung Quốc với tỷ số 3-1 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tiếc rằng, những chấn thương dai dẳng khiến Đình Trọng gặp trắc trở trong sự nghiệp. Có thời điểm, cầu thủ người Gia Lâm cũ (Hà Nội) đã có trong danh sách dự tuyển dưới thời HLV Troussier nhưng rồi vì nhiều lý do, anh lại vắng mặt vào phút cuối.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn