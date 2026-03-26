Hội nghị triển khai thi hành Luật Xây dựng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 (riêng đối với khoản 2, khoản 3 Điều 43, Điều 71 và các khoản 3, 4, 5 Điều 95 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026), quy định toàn diện các hoạt động đầu tư, thi công, quản lý dự án và nghiệm thu công trình. Luật quy định nghiêm ngặt về quy hoạch, điều kiện năng lực hành nghề, an toàn lao động và các hành vi bị cấm, đồng thời quy định rõ các trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn phép.

Lãnh đạo các Sở, ngành, Ban Quản lý dự án tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Các nội dung về cơ bản kế thừa chính sách của Luật Xây dựng năm 2014, một số nội dung có sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm đồng bộ với toàn bộ các quy định của Luật, khắc phục vướng mắc, bất cập trong thực tiễn gồm: Các khái niệm (giải thích từ ngữ); quy định về loại, cấp công trình xây dựng; bảo hiểm trong hoạt động xây dựng; hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tư xây dựng, các hành vi bị nghiêm cấm (bãi bỏ hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính); nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng; lưu trữ hồ sơ; thi công xây dựng (yêu cầu, an toàn, bảo vệ môi trường, di dời, phá dỡ); giám sát, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng, xử lý sự cố công trình xây dựng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, một số nội dung chính của Luật Xây dựng. Đó là Luật đã sửa đổi quy định về phân loại dự án đầu tư xây dựng. Cụ thể, thực hiện phân loại dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư (như: đầu tư công, đầu tư PPP, đầu tư kinh doanh) thay cho phân loại theo nguồn vốn để đảm bảo tính ổn định của các khoản mục đầu tư. Việc thực hiện các luật về đầu tư và các hoạt động xây dựng sẽ được thực hiện thống nhất theo pháp luật về xây dựng.

Về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, Luật bổung quy định: Cho phép người quyết định đầu tư được quyết định sử dụng các loại hình thiết kế trong báo cáo nghiên cứu khả thi. Đây là một điểm mới trong việc phân định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng.

Về quy định đơn giản hóa nội dung thẩm định: Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ kiểm soát về an toàn xây dựng, việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng cơ sở dự án, an toàn phòng cháy chữa cháy và các thủ tục khác. Đồng thời, phân quyền mạnh mẽ cho chủ đầu tư tự thực hiện và chịu trách nhiệm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Nghị định hướng dẫn sau này sẽ quy định cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án.

Về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng: Phân quyền cho chủ đầu tư thực hiện kiểm soát tất cả các thiết kế xây dựng sau khi dự án được phê duyệt.

Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra trong các nội dung chuyên môn. Luật đã giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể về quy trình này, làm rõ quyền hạn của chủ đầu tư cũng như trách nhiệm của các đơn vị tư vấn trong thiết kế.

Luật cũng sửa đổi quy định về hình thức quản lý dự án. Theo đó, sửa đổi hình thức "Ban Quản lý dự án chuyên ngành", "Ban Quản lý dự án khu vực" thành “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng”. Đối với các hình thức còn lại, thực hiện gộp chung thành chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án để tăng tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, phù hợp với việc sắp xếp bộ máy chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương hai cấp.

Về cấp Giấy phép xây dựng, thực hiện nguyên tắc: Từ giai đoạn chuẩn bị đến khi khởi công xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm soát một lần đối với một dự án/công trình xây dựng. Theo đó, các dự án công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì được miễn Giấy phép xây dựng. Nghị định hướng dẫn sẽ tinh giản tối đa các trình tự thủ tục để đảm bảo cơ quan nhà nước chỉ kiểm soát một lần trong suốt quá trình hành chính...

Để sớm đưa Luật vào cuộc sống, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết, Bộ Xây dựng đang khẩn trương soạn thảo các Nghị định, Thông tư theo chương trình của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến có 07 Nghị định và 04 Thông tư do các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng chủ trì soạn thảo.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu được Phó Cục Trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng Bùi Văn Dưỡng giới thiệu về các điểm mới của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15. Đồng thời các đại biểu được nghe giới thiệu và thảo luận về dự thảo 05 Nghị định và 01 Thông tư do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp xây dựng. Cụ thể: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; dự thảo Nghị định quy định chi tiết về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; dự thảo Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; dự thảo Thông tư quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn