Nghệ An chủ động giữ ổn định thị trường xăng dầu

Ngày 20/3/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, yêu cầu bám sát diễn biến cung - cầu, giá xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... Thực tiễn tại Nghệ An, nhiều giải pháp đã được triển khai từ sớm và đồng bộ, góp phần giữ vững thị trường, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng và không để xảy ra gián đoạn nguồn cung.

Bảo đảm nguồn cung, chủ động thích ứng

Ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An cho thấy, hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra bình thường. Anh Trần Văn Yên, tài xế taxi tại phường Vinh Phú cho biết: xe của tôi chứa khoảng 40 lít, mỗi lần vào cây xăng vẫn được đổ đầy bình. Điều này khiến tôi khá yên tâm, dù giá xăng có tăng. Còn tại khu vực nông thôn, nguồn cung cũng được duy trì ổn định. Anh Mạnh Trần, tài xế chạy xe gia đình ở xã Bích Hào chia sẻ: tôi chạy xe liên tục nhưng chưa khi nào phải dừng vì thiếu xăng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại một cửa hàng trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: H.P

Qua quan sát thực tế, vẫn xuất hiện một số trường hợp mua xăng dầu bằng can, thùng phuy với số lượng lớn, chủ yếu phục vụ sản xuất, nhất là tại các công trình xây dựng. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại giá tăng và nguy cơ khan hiếm cũng khiến một bộ phận người dân có xu hướng tích trữ nhiên liệu... Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường thông tin, định hướng để ổn định tâm lý thị trường, tránh tích trữ cục bộ.

Ở góc độ doanh nghiệp, các đơn vị đầu mối và phân phối trên địa bàn đang duy trì nguồn hàng tương đối ổn định. Đại diện Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết: doanh nghiệp hiện quản lý 86 cửa hàng bán lẻ trực thuộc và hơn 100 cửa hàng nhượng quyền; nguồn hàng chủ yếu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và một phần nhập khẩu. Nhờ đó, hệ thống phân phối trên địa bàn vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đại diện Công ty CP Phúc Lộc Ninh, đơn vị hiện quản lý 12 cửa hàng và 87 đại lý; tính đến ngày 21/3, lượng tồn kho khoảng 7.000m³ xăng và hơn 10.000m³ dầu, đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng 20 ngày. Đồng thời, doanh nghiệp đang mở rộng tìm kiếm nguồn hàng từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm đa dạng hóa nguồn cung.

Siết chặt kỷ cương thị trường, hướng tới năng lượng bền vững

Hiện, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 600 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; phần lớn cơ sở vẫn hoạt động bình thường, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung… Theo Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, bán nhỏ giọt...

Cùng với đó, các cửa hàng cũng được yêu cầu niêm yết giá công khai, duy trì bán hàng liên tục, không tự ý dừng bán khi không có lý do chính đáng; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân… Nhiều đơn vị đã hoàn thành ký cam kết với 100% cửa hàng trên địa bàn, góp phần siết chặt kỷ cương thị trường.

Đáng chú ý, thời gian qua, tỉnh Nghệ An cũng đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành từ sớm. Cụ thể, tại các Công văn số 2279/UBND-CN ngày 11/3/2026 và Công văn số 2437/UBND-KT ngày 16/3/2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng dừng bán, đứt gãy nguồn hàng... Tại phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 3/2026 của UBND tỉnh mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời, theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động điều hành, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống... Điều đó cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc giữ ổn định thị trường, bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

Không dừng lại ở các giải pháp trước mắt, Nghệ An cũng đã và đang từng bước triển khai các giải pháp dài hạn theo định hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Qua đó, giảm áp lực lên nguồn cung và hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu. Trong đó, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học được xác định là giải pháp trọng tâm. Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, địa phương đang triển khai kế hoạch chuyển đổi theo quy định…

Theo Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương, Nguyễn Văn Hiệp, dù nguồn cung hiện cơ bản được bảo đảm, song thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần chủ động tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu hợp lý... Đồng thời, các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp, duy trì bán hàng liên tục, không từ chối phục vụ khi không có lý do chính đáng và không bán xăng, dầu số lượng lớn vào can, phuy không bảo đảm an toàn.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn