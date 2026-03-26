Mất trộm 16 triệu đồng vì để xe máy cắm sẵn chìa khóa

Trước đó, ngày 21/3/2026, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm ví tiền để trong cốp xe máy, bên trong có hơn 16 triệu đồng.

Đối tượng N.G.B. tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn.

Quá trình điều tra xác định N.G.B. (sinh năm 2011), trú tại khối 7, phường Vinh Lộc là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do phát hiện xe máy của người dân dựng bên đường, vẫn cắm sẵn chìa khóa, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi mở cốp xe, đối tượng lấy ví tiền rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, Công an phường Vinh Lộc đã thu hồi số tiền bị mất và trao trả cho bị hại; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không để tài sản có giá trị trong cốp xe và tuyệt đối không để xe trong tình trạng cắm sẵn chìa khóa, tránh tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn