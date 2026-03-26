Đề thi HS giỏi văn tỉnh Đắk Lắk 'sai chính tả' lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định đề thi sai chính tả lan truyền trên mạng là giả - Ảnh chụp màn hình

Chiều 25-3, ông Phạm Huy Văn - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - khẳng định hình ảnh đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh bậc THCS lan truyền trên mạng xã hội cùng ngày, với nhiều lỗi chính tả, là giả mạo.

"Các đề này có nhiều lỗi chính tả, nội dung thiếu chuẩn xác, không trùng khớp với đề thi chính thức mà học sinh đã thi vào ngày 24-3", ông Văn khẳng định.

Hình ảnh đề thi lan truyền cho thấy nhiều lỗi sai cơ bản, từ chính tả đến diễn đạt. Ngay phần tiêu đề đã xuất hiện cách ghi không đúng chuẩn, như việc tách chữ "tỉnh" thiếu hợp lý, sắp xếp cụm "cấp tỉnh THCS" lộn xộn.

Trong nội dung, hàng loạt lỗi dễ nhận thấy như sai dấu ("hon", "khoỉ", "khoong"), thiếu dấu ("sử dung", "giải thich"), dùng từ sai ("nỗi" thay vì "nơi", "điều sống" thiếu nghĩa), câu văn gượng, thiếu tự nhiên.

Một số chỗ còn bị biến dạng hoàn toàn về ngữ nghĩa như "tố ý kiến" thay vì "tỏ ý kiến".

Những lỗi này không phù hợp với một đề thi chính thức, cho thấy dấu hiệu bị chỉnh sửa hoặc tạo lại bằng công cụ AI thiếu kiểm soát.

Đây là đề thi chính thức môn ngữ văn học sinh giỏi THCS tỉnh Đắk Lắk năm học 2025 - 2026 - Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cung cấp

Theo ông Văn, những đề thi giả mạo có dấu hiệu được tạo bằng AI, dễ nhận biết qua lỗi diễn đạt và sai sót cơ bản như nhầm lẫn dấu hỏi - ngã, thiếu dấu hoặc dùng sai từ.

Dù vậy, các bài đăng vẫn thu hút hàng chục lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Một số ý kiến cho rằng "nhìn là biết AI tạo ra, chắc chắn không phải thật", song cũng có không ít người tỏ ra lo lắng, thậm chí không phân biệt được thật - giả và chia sẻ lại với nhiều nhận định trái chiều.

"Đề thi chính thức của ngành giáo dục không có những lỗi như vậy", ông Văn khẳng định, đồng thời khuyến cáo học sinh, phụ huynh và người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ, tránh bị tác động bởi các nội dung chưa được xác thực trên mạng xã hội.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn