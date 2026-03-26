Rầm rộ danh tính bạn trai Thiều Bảo Trang: Thiếu gia tập đoàn top đầu Long An, visual tổng tài thứ thiệt

Còn nhớ Valentine năm trước, Thiều Bảo Trang gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ đoạn clip được người đàn ông giấu mặt tặng hoa trong không gian lãng mạn. Cho đến đầu năm 2026, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên một chàng trai, và viết dòng trạng thái: "Một ngày vào vai người con gái đòi hỏi, nũng nịu, tay em yếu không tự gắp đồ ăn được". Trong bức hình được Thiều Bảo Trang đăng tải, nửa kia còn gửi tặng cô bó hoa kèm dòng chữ: "I love you baby" (Tạm dịch: Anh yêu em).

Thiều Bảo Trang công khai bạn trai nhưng không tiết lộ danh tính "nửa kia"

Dù chia sẻ đã có hạnh phúc mới nhưng danh tính và diện mạo của bạn trai Thiều Bảo Trang vẫn là bí ẩn. Tuy nhiên cho đến mới đây, mạng xã hội rầm rộ bài viết hé lộ gia thế "nửa kia" của Thiều Bảo Trang. Bắt nguồn từ danh sách theo dõi trên Instaram của Thiều Bảo Trang, cư dân mạng phát hiện một tài khoản của chàng trai.

Không chỉ dừng lại ở việc follow, netizen còn soi ra loạt hint liên quan đến chuyến du lịch châu Âu của cả hai hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Dù cả hai đăng ảnh riêng lẻ, nhưng bối cảnh, góc chụp và thời điểm gần như trùng khớp, đặc biệt là loạt ảnh check-in tại Ý khiến nhiều người chắc chắn cả hai đi cùng nhau.

Bên cạnh đó, theo dõi các bài viết trên mạng xã hội, không chỉ Thiều Bảo Trang mà Thiều Bảo Trâm cũng thường tương tác, bình luận vui vẻ.

Không chỉ check-in chung địa điểm mà thời gian đăng tải của cả hai cũng y đúc nhau, từ đó dân tình chắc chắn đây là người đồng hành cùng Thiều Bảo Trang trong chuyến đi châu Âu năm ngoái

Không những vậy, sự tương đồng trong lối sống cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm". Thiều Bảo Trang vốn nổi tiếng là người chăm chỉ tập luyện, thường xuyên chia sẻ hình ảnh thể thao, giữ dáng. Trùng hợp là chàng trai này cũng có sở thích tương tự: sở hữu vóc dáng săn chắc, làn da rám nắng, thường xuyên đăng tải hình ảnh tập gym, bơi lội hay tham gia các hoạt động vận động ngoài trời.

Đáng chú ý hơn, trong một đoạn clip trên Instagram của Thiều Bảo Trang, cả hai từng xuất hiện cùng nhau khi tập luyện với bài hít đất đôi. Dù nữ ca sĩ chỉ đính kèm trạng thái mang tính "tình bạn", nhưng sau khi loạt chi tiết được xâu chuỗi, cư dân mạng cho rằng mối quan hệ này khó dừng ở mức bạn bè thông thường.

Chàng trai được nhắc chung với Thiều Bảo Trâm có visual điển trai, có gu và phong độ ngời ngời

Vóc dáng rắn rỏi, body săn chắc của anh là kết quả đến từ việc tập luyện và niềm đam mê với thể thao

Nhiều nguồn tin trên mạng xã hội cho rằng "bạn trai Thiều Bảo Trang" xuất thân từ gia đình có điều kiện, là thiếu gia của một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Long An. Doanh nghiệp này được cho là có thâm niên hơn 20 năm, sở hữu nhiều dự án lớn liên quan đến khu công nghiệp và khu dân cư.

Với profile "không phải dạng vừa", cộng thêm ngoại hình điển trai, body săn chắc không thua kém mỹ nam Vbiz, "bạn trai Thiều Bảo Trang" nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều người nhận xét nếu xuất hiện trong showbiz, anh hoàn toàn có thể trở thành gương mặt nổi bật.

Hiện tại, Thiều Bảo Trang vẫn chưa lên tiếng về những đồn đoán xoay quanh đời tư. Tuy nhiên, loạt hint từ du lịch chung, tương tác mạng xã hội đến những khoảnh khắc tập luyện cùng nhau đang khiến câu chuyện tình cảm của nữ ca sĩ trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.

Không chỉ visual mà profile của "bạn trai Thiều Bảo Trang" chính là tổng tài thứ thiệt

