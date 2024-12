Bắt đối tượng lừa bán phân bón giá rẻ, chiếm đoạt tiền tỷ của nông dân ở Nghệ An

Trong tỉnh

Ngày 24/12, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 1 đối tượng.