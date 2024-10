Nghệ An: Bắt kẻ cầm đầu đường dây lừa bán tượng cổ giả

Ngày 22/10, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, sau một thời gian đấu tranh mở rộng chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán các tượng cổ hình Thánh Giuse, Đức mẹ mân côi, Đức mẹ ban ơn… cho người dân, các chức sắc, chức việc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây này.

Đối tượng cầm đầu đường đây là Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1991, trú tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, cuối tháng 5/2024, tại Thị xã Trảng Bàng, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an Thị xã Trảng Bàng và Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng Võ Văn Kiên (SN 1990, trú tại phường Gia Lộc, Thị xã Trảng Bàng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật công an thu giữ gồm 9 pho tượng bằng đồng, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan khác.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm (ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Võ Văn Kiên khai nhận, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt, Kiên đã cùng với Nguyễn Chí Tâm bàn bạc, thống nhất tìm mua các pho tượng đồng với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng, rồi tự chế tác thêm các chữ, số "24-12-1728"; "GOLD 14K" để ngụy tạo nguồn gốc tượng là "đồ cổ", làm bằng vàng, bạc có giá trị cao. Sau đó, các đối tượng tìm đến các cơ sở giáo xứ, nhà thờ để tiếp cận, lừa bán cho người dân với giá từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng/tượng.

Bằng phương thức, thủ đoạn lừa đảo như trên, các đối tượng đã đi đến nhiều tỉnh, thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Tp.HCM... để lừa đảo chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Trong đó, đối tượng Kiên thừa nhận đã thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 177 triệu đồng của một người dân tại huyện Nghi Lộc vào giữa tháng 4/2024. Đấu tranh mở rộng, đến ngày 18/10, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Chí Tâm.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố bị can, tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn