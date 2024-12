Chiêu lừa bán thiên thạch vẫn khiến nhiều người mất tiền tỷ

Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng đã tổ chức bắt quả tang: Trần Anh Thiện (SN 1968, ngụ tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Văn Tâm (SN 1974), Nguyễn Văn Đức (SN 1985) cùng ngụ TP Cần Thơ và Lê Thanh Phong (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang) đang viết giấy cam kết bán thiên thạch với số tiền 19 tỷ đồng cho một phụ nữ đến từ TP Hà Nội tại một quán cà phê tại phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Biết bị hại đang tìm mua thiên thạch nên các đối tượng dàn dựng màn kịch, tiếp cận bị hại. Các đối tượng hẹn gặp vào ngày 5/11, tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để làm cam kết với nội dung hai bên sẽ thực hiện giao dịch vào ngày 6/11 tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nếu bên bán không có thiên thạch hoặc có mà không đảm bảo chất lượng thì sẽ trả cho bên mua số tiền 1 tỷ đồng, ngược lại nếu người mua không nhận hàng hoặc không trả đủ tiền thì mất 200 triệu đồng. Trong quá trình tiếp xúc và viết cam kết, các đối tượng sử dụng tên giả. Nhóm đối tượng này có dấu hiệu liên quan đến nhiều vụ lừa bán thiên thạch với cùng thủ đoạn ở một số tỉnh, thành khác.

Các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán thiên thạch tại tỉnh Đồng Tháp.

Qua mối quan hệ xã hội, bà L.T.G. (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Định) nghe được thông tin Phan Văn Tính (SN 1980, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) có thiên thạch quý hiếm cần bán. Đầu tháng 8/2024, bà G. đã đến Đồng Tháp thuê khách sạn và hẹn gặp mặt Tính để bàn bạc chuyện mua bán. Với ý định lừa đảo, Tính đã thống nhất với bà G. về hợp đồng mua bán thiên thạch với điều kiện bà G. phải đưa trước số tiền 2 tỷ đồng để làm hợp đồng, nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ mất số tiền trên.

Tính bỏ tiền mua một két sắt và yêu cầu bà G. bỏ số tiền 2 tỷ đồng vào, để tại phòng khách sạn nơi bà G. đang lưu trú. Tính giữ chìa khóa, bà G. giữ mật khẩu két sắt. Sau khi mọi việc đã xong, Tính nói với bà G. rằng phải đưa toàn bộ các bản hợp đồng để Tính đi "cúng" vì mua bán thiên thạch phải có tâm linh thì mới suôn sẻ, thiên thạch mới phát huy giá trị.

Đến sáng 6/8, Tính cùng Nguyễn Hữu Phước (SN 1985), Dương Văn Kỉnh (SN 1980), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1979) và Phạm Văn Lũy (SN 1988, cùng ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đến khách sạn buộc bà G. phải đưa số tiền 2 tỷ đồng do vi phạm hợp đồng. Bà G. không chịu, lúc này, Tính đưa lại hợp đồng cho bà G. xem thì hợp đồng thể hiện nội dung ngày 5/8 là phải thực hiện giao dịch mua bán thiên thạch. Bà G. không đồng ý việc giao tiền cho nhóm của Tính.

Sau hồi lâu 2 bên tranh cãi, Tính dời giao dịch vào ngày khác nhưng buộc bà G. phải đưa 2 tỷ đồng tiền cọc mới dẫn đi xem thiên thạch. Tin tưởng là thật, bà G. đã đưa 2 tỷ đồng cho Tính mang đi. Sau khi nhận tiền, Tính cùng đồng bọn cắt liên lạc và lẩn tránh. Lúc này, bà G. mới nghi ngờ lừa đảo nên đến Công an huyện Hồng Ngự trình báo. Qua điều tra, Công an huyện Hồng Ngự đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan và mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận không có thiên thạch để bán mà bày trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán thiên thạch.

Một số đối tượng có sự "đầu tư" hơn khi đã làm thiên thạch giả để thuận lợi thực hiện hành vi phạm tội của mình. Một nhóm 6 đối tượng ngụ các tỉnh Bạc Liêu, An Giang làm nghề môi giới, mua bán các loại đồ cổ, đá quý, cây cảnh… hợp tác làm ăn chung. Các đối tượng quay một đoạn video clip có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước đem đi chào hàng, lừa là thiên thạch cực kỳ quý hiếm, có giá hàng trăm triệu USD.

Có người đàn ông tên N.T.C. (SN 1967, ngụ TP Hà Nội) sau khi xem video đã đồng ý mua viên thiên thạch. Hai bên bàn bạc, thống nhất giá bán viên thiên thạch trên là 250 triệu USD và chọn nơi giao dịch tại TP Bạc Liêu. Để tạo lòng tin, ngoài đối tượng trực tiếp đứng ra môi giới giao dịch, các đối tượng còn lại đóng giả làm chủ sở hữu viên thiên thạch hiện đang làm ở cơ quan Nhà nước của tỉnh Cà Mau. Tháng 8/2020, 6 đối tượng cùng ông C. có mặt tại một khách sạn trên địa bàn TP Bạc Liêu tiến hành giao dịch. Do ông C. không đem theo nhiều tiền mặt nên sau khi nhận được viên thiên thạch trên thì đưa cho các đối tượng 400 triệu đồng tiền đặt cọc và cùng nhau di chuyển về TP Hồ Chí Minh để đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, các đối tượng quay đầu xe sang hướng khác để bỏ trốn. Biết bị lừa, ông C. đến Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, viên đá màu xám trên không phải là thiên thạch, mà là thạch anh thiên nhiên, nặng 1,28 gram có thành phần hóa học chủ yếu là Silic dioxide (SiO2).

Sau nhiều năm lẩn trốn khắp các tỉnh, thành, tháng 7/2023, 3 đối tượng trong nhóm đã đến Công an TP Bạc Liêu đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tháng 2/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 3 đối tượng còn lại. Tháng 5/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an TP Bạc Liêu bắt được một đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, thường các đối tượng có chủ đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu nên bày ra các chiêu trò để dẫn dụ bị hại sập bẫy. Các đối tượng thường dàn dựng, hư cấu nên câu chuyện về nguồn gốc, "phù phép" về công năng của thiên thạch như chữa được bách bệnh, làm phá hủy mọi vật thể, phù hộ gia chủ phát tài, phát lộc… Các đối tượng chủ yếu lừa đảo bị hại để chiếm đoạt số tiền đặt cọc, sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn. Người dân cần cảnh giác để không bị các đối tượng có ý đồ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân