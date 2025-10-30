Giả danh Công an để lừa tiền

Theo đó, chị N.T.Y. (trú xã Quỳnh Tam) nhiều ngày qua liên tục nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ tự xưng là “Đại tá Công an thành phố Hà Nội”. Người này dọa dẫm chị Y. “có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền” với tổng số tiền lên đến 600 triệu đồng.

Chị Y trình bày lại sự việc với cơ quan Công an.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn dựng “kịch bản” cơ quan điều tra đang làm việc, thực hiện các cuộc gọi video nhằm tạo sức ép tâm lý, buộc nạn nhân tin rằng mình đang bị điều tra.

Sau đó, chúng yêu cầu chị Y chuyển gấp 100 triệu đồng vào tài khoản “của Viện Kiểm sát” để “chứng minh tài sản hợp pháp” và tuyệt đối giữ bí mật nếu không muốn bị bắt.

Lo sợ và hoang mang, chị Y đã chuẩn bị tiền và đến một chi nhánh Ngân hàng BIDV trên địa bàn để thực hiện giao dịch. Rất may, lực lượng Công an xã Quỳnh Tam nhận được tin báo, lập tức có mặt tại ngân hàng, trấn an tinh thần nạn nhân, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn kịp thời việc chuyển tiền.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an, toàn bộ số tiền chị Y dự định chuyển đã được giữ an toàn.

Công an xã Quỳnh Tam khuyến cáo: Người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng, thuế... để hù dọa, chiếm đoạt tài sản.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho người lạ.

Mọi trường hợp nghi ngờ cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn