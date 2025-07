Bắt đối tượng có tiền án trộm cắp, cướp giật tài sản

Pháp luật

Chỉ sau 24 giờ tích cực truy vết, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 2000, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) vì hành vi cướp giật điện thoại iPhone XS Max trên đường đê Sông Lam.