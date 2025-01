B.ắ.t 2 cán bộ quản lý rừng phòng hộ tại Nghệ An

Đinh Văn Hải và Cao Tiến Hạnh bị khởi tố cùng tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 360 Bộ luật hình sự.

Cơ quan an ninh điều tra đọc quyết định khởi tố bị can Đinh Văn Hải (Ảnh CANA).



Trước đó, một Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An chỉ ra có nhiều diện tích rừng thuộc dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Nghệ An” đầu tư từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, được triển khai từ năm 2014 với tên gọi là dự án JICA2.

Ngày 30/12/2022, Chi cục Kiểm Lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An) có báo cáo khẳng định, đã phát hiện 81,65ha rừng trên tổng số 165,23ha rừng giao khoán bảo vệ năm 2019 sai khác hồ sơ với thực tế. Trong đó có hơn 52ha rừng trồng thuộc dự án JICA2.

Nhận tin báo về tội phạm của công dân với nội dung tố cáo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có dấu hiệu sai phạm, lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán trong việc thực hiện dự án JICA2 giai đoạn 2014 – 2018 gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước, nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc làm rõ.

Bị can Cao Tiến Hạnh (Ảnh CANA)

Ngày 24/11/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ tại Nghệ An.

Tác giả: CTV Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn