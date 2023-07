Bắt 02 đối tượng truy nã, trong đó có 01 đối tượng bỏ trốn 37 năm

Cụ thể: Từ ngày 21/7/2023 đến ngày 28/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai phá thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng truy nã, trong đó có đối tượng truy nã Lê Văn Tình (sinh năm 1972), trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), bỏ trốn 37 năm về tội “Giết người”.

37 năm trước, vào 20 giờ 30 phút ngày 02/9/1986, Lê Văn Tình cùng một số thanh niên cư trú ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, do Lê Văn Tình chủ mưu, tổ chức đón đường để đánh số thanh niên quê ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Lúc đi, Tình mang theo 01 lưỡi lê dài 40 cm, đứng ở đường 12/9 gần khu vực trạm xá xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Khi thấy thanh niên xã Hưng Tân đi qua, Tình đã dùng lê AK đâm vào bụng nam thanh niên tên N.H.C. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, đến 09 giờ 30 phút ngày 03/9/1986 thì tử vong. Quá trình điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng, riêng Lê Văn Tình bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, Công an huyện Hưng nguyên đã ra Quyết định truy nã và đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự ra lệnh truy nã đối tượng này về hành vi Giết người.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) làm việc với 02 đối tượng truy nã bị bắt giữ.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn lâu năm, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã đi sâu xác minh, thu thập thông tin liên quan đến đối tượng. Qúa trình xác minh gặp nhiều khó khăn do đối tượng bỏ trốn không để lại dấu vết hay tung tích, cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân. Sau thời gian dài xác minh, đến đầu tháng 7/2023, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định có đối tượng Châu Văn Tình, sinh năm 1968, sinh sống tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai có đặc điểm tương đồng với đối tượng truy nã Lê Văn Tình.

Đối tượng truy nã Lê Văn Tình bị bắt sau 37 năm lẩn trốn

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 21/7/2023, một tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) được phân công vào tỉnh Đồng Nai để phối hợp Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành xác minh truy bắt. Đến ngày 27/7/2023, sau khi có đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Châu Văn Tình chính là đối tượng Lê Văn Tình đang bị Phòng Cảnh sát hình sự ra lệnh truy nã về tội Giết người, lực lượng Công an đã bắt giữ Lê Văn Tình tại khu vực xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Tình đã thừa nhận tội ác bản thân gây ra cách đây 37 năm. Sau khi gây án, Lê Văn Tình lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam, thay đổi họ và năm sinh.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hiệp bị bắt sau 02 năm lẩn trốn

Ngoài ra, ban chuyên án còn tập trung đấu tranh, truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Hiệp, sinh năm 1979, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, bị truy nã vào tháng 4/2021 về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, theo Quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Sau 02 năm lẩn trốn, dưới vỏ bọc tinh vi, nhưng đến ngày 26/7/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, Nguyễn Tiến Hiệp đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 29/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã dẫn giải 02 đối tượng Lê Văn Tình và Nguyễn Tiến Hiệp từ phía Nam về bàn giao cho các đơn vị thuộc Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.

Kết quả trên đã thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công an tỉnh, sự quyết tâm cao, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn