Bảo vệ vững chắc địa bàn trọng yếu khu vực biên giới tỉnh Nghệ An

Thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ an toàn dịp lễ 30/4 và 1/5, ngoài thực hiện công tác biên phòng, Bộ đội biên phòng Nghệ An còn tăng cường triển khai các đợt tuần tra đường biên, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội giúp người dân, cộng đồng các dân tộc khu vực biên giới nghỉ lễ vui tươi, an toàn.

Bộ đội biên phòng đồn Môn Sơn cùng người dân tuần tra bảo vệ biên giới, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Tăng kiểm tra khép kín đường biên

Đóng chân trên địa bàn biên giới xã Môn Sơn (huyện Con Cuông), Đồn biên phòng Môn Sơn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) quản lý, bảo vệ gần 40km đường biên giới giáp Lào với 7 cột mốc, địa bàn đơn vị phụ trách có hơn 2.250 hộ, hơn 9.600 nhân khẩu thuộc 3 dân tộc Kinh, Thái và Đan Lai.

Từ ngày 22 - 25/4, Đồn biên phòng Môn Sơn phối hợp với lực lượng dân quân địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc, dấu mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Trong điều kiện thời tiết, khí hậu nắng nóng, tuyến tuần tra biên giới có địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều dốc cao, vực sâu, thường xuyên di chuyển trong rừng. Quá trình tuần tra không phát hiện dấu hiệu xâm canh, xâm cư hay vi phạm quy chế khu vực biên giới. Lực lượng tham gia đã thực hiện công tác kiểm tra, vệ sinh các cột mốc, phát quang đường biên, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đường biên giới quốc gia trên đất liền của Nghệ An có hơn 100 mốc quốc giới, hơn 44 cọc dấu; khu vực biên giới có 27 xã thuộc 6 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Anh Sơn và Thanh Chương, tiếp giáp với 21 bản, 6 huyện thuộc 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cao điểm từ trung tuần đến cuối tháng 4, nhiều đơn vị biên phòng Nghệ An đóng chân trên khu vực biên giới đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang, dân quân, người dân địa phương tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc giới, cọc dấu, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Đơn cử như Đồn Biên phòng Nậm Càn tuần tra bảo vệ đường biên, các cột mốc 423, 424; Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp cùng lực lượng dân quân xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, các cột mốc 425, 428 và các cọc dấu; Đồn biên phòng Tri Lễ tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, các cột mốc 373, 380 trên tuyến biên giới huyện Quế Phong (Nghệ An); Đồn biên phòng Hạnh Dịch phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, các cột mốc 367, 370 trên tuyến biên giới giáp Lào thuộc huyện Quế Phong (Nghệ An); Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức tuần tra khép kín đoạn biên giới do đơn vị quản lý từ khu vực các cột mốc 457, 462 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào…

Đảm bảo an ninh cửa khẩu, vùng biên

Tuyến biên giới đất liền của Nghệ An có các Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cửa khẩu Thanh Thủy, 3 cặp cửa khẩu phụ và các đường mòn, lối mở qua biên giới. Nhận định trước và trong dịp nghỉ lễ dài ngày, tình hình cư dân biên giới hai bên qua lại thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, các loại tội phạm như xuất, nhập cảnh và cư trú trái phép trong khu vực biên giới; tình trạng mua bán, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới… có chiều hướng tăng. Do đó, lực lượng biên phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu, duy trì tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu; thắt chặt an ninh tại các đường mòn, lối mở.

Đặc thù các địa bàn quản lý của các đơn vị có địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối chia cắt; hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định ở khu vực biên giới. Do đó, ngoài nhiệm vụ tuần tra, chủ động làm tốt công tác quản lý, nắm tình hình, các đơn vị còn tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác trinh sát; thực hiện tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên phục vụ công tác nghiệp vụ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị còn triển khai hiệp đồng bảo vệ tuyến biên giới tiếp giáp. Đơn cử như Đồn biên phòng Thông Thụ (Bộ đội biên phòng Nghệ An). Trước thời điểm nghỉ lễ 30/4, đơn vị đã phối hợp với Đồn biên phòng Bát Mọt (Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa) tổ chức tuần tra tuyến biên giới tiếp giáp 2 tỉnh, kiểm tra mốc 358.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phối hợp tổ chức tuần tra song phương với lực lượng an ninh nước bạn, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới chung; tăng cường phối hợp giữa hai bên trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự trên biên giới; góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước nói chung và giữa 2 đơn vị nói riêng.

Trung tá Nguyễn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, vừa qua, đơn vị và dân quân xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) phối hợp với Đại đội Biên phòng 221 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiangkhouang, Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới Việt Nam-Lào do hai đơn vị quản lý, bảo vệ. Hai bên đã tiến hành tuần tra song phương, kiểm tra tình trạng mốc quốc giới, quan sát hướng đi của đường biên giới, các dấu hiệu của đường biên giới; trao đổi tình hình đoạn biên giới, sông biên giới, mốc quốc giới; kiểm tra hiện trạng địa hình, các đường mòn, lối mở, đường tắt qua lại trên đoạn biên giới để cùng nhau phối hợp quản lý, bảo vệ.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, những năm qua các đơn vị đóng chân trên địa bàn biên giới đã tổ chức, triển khai đồng bộ công tác biên phòng, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; tham mưu, phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp đời sống người dân các dân tộc trên địa bàn ngày càng ổn định và phát triển.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An quán triệt và duy trì nghiêm các chế độ, quy định trực sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, vùng biển, địa bàn; chủ động các phương án tác chiến, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Tác giả: Hải An - Văn Tý

Nguồn tin: baotintuc.vn