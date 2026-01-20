Báo Trung Quốc chỉ ra hai điểm yếu của U23 Việt Nam

Báo Trung Quốc nhận định điểm yếu của U23 Việt Nam nằm ở hàng thủ với chiều cao khiêm tốn.

Tờ báo nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc nhận xét U23 Việt Nam có điểm yếu chí tử ở những pha chống bóng bổng, bởi chiều cao của các cầu thủ không quá tốt. Tờ Sina dẫn thông số: “U23 Việt Nam sở hữu chiều cao không quá ấn tượng, trung bình khoảng 1m77. Ngoài ra, các cầu thủ chỉ có tỷ lệ giành chiến thắng trong các pha không chiến khoảng 43%. Đây là điểm yếu cố hữu khiến U23 Việt Nam chống bóng bổng không tốt và dễ bị khai thác”.

Tờ báo Trung Quốc còn viện dẫn bằng chính 2 bàn thua của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết trước U23 UAE. Dù giành chiến thắng thuyết phục, thủ thành Trần Trung Kiên cũng không thể bảo toàn mành lưới sau 2 bàn thắng đều được ghi bởi những pha đánh đầu của các cầu thủ UAE.

Dù ghi được 3 bàn thắng, U23 Việt Nam cũng để thủng lưới 2 bàn từ những tình huống đánh đầu của U23 UAE.

Ngoài điểm yếu trên, tờ Sina còn nhận định rằng U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik cũng không phải là đội bóng giỏi trong việc đối đầu với những đội bóng chủ động lùi sâu phòng ngự như U23 Trung Quốc. “U23 Việt Nam không thể hiện được nhiều trước các đội bóng cửa dưới. Họ chỉ chơi hay khi được đánh giá thấp hơn đối thủ. Thời lượng kiểm soát bóng của U23 Việt Nam trong các trận đấu vừa qua cũng đều thấp hơn đối thủ”, tờ Sina nhận xét.

Đây là cơ sở để U23 Trung Quốc tiếp tục triển khai lối chơi phòng ngự cực đoan sở trường. Đội bóng của HLV Antonio Puche hiện là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn thua nào từ đầu giải đến nay. Song đội bóng xứ tỷ dân cũng mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng, và là đội có thành tích ghi bàn kém cỏi nhất trong 4 đại diện tham dự vòng bán kết.

Dù chỉ ra những điểm yếu, tờ báo Trung Quốc vẫn dành những lời có cánh cho màn thể hiện ấn tượng của các cầu thủ U23 Việt Nam. “Bốn trận toàn thắng thuyết phục từ vòng bảng khiến cho HLV Kim Sang Sik và các học trò đang hưng phấn hơn bao giờ hết. U23 Việt Nam dù phải trải qua cả hiệp phụ ở vòng tứ kết nhưng lại có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày. Rõ ràng, U23 Việt Nam là một thế lực đáng gờm tại giải đấu năm nay”, tờ Sina nhận định trước thềm trận bán kết sắp tới.

Tác giả: Đức Việt

Nguồn tin: bongdaplus.vn