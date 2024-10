Bão Trami quật cây đổ, sóng biển dâng cao ở Đà Nẵng

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 27-10, tại TP Đà Nẵng đã bắt đầu có gió mạnh từng cơn. Ông Nguyễn Văn Thương, ngụ quận Sơn Trà cho biết tối qua không có gió nhưng sáng sớm nay bắt đầu gió mạnh.

Gió mạnh ở khu vực ven biển Đà Nẵng sáng 27-10

Do ảnh hưởng của gió, nhiều bảng quảng cáo, bạt che mưa,… bị cuốn bay. Một số khu vực có cây ngã đổ.

Cây ngã đổ trên đường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng, nhiều ô tô đi đến đây phải quay đầu

Cây ngã đổ ở quận Thanh Khê

Tấm bạt che mưa của một cửa hàng buôn bán trên đường Điện Biên Phủ - Đà Nẵng bị gió cuốn rớt xuống dưới

Ven biển quận Sơn Trà có gió mạnh từng cơn

Nhiều người dân vẫn ra đường trong sáng 27-10

Mưa nhỏ kèm theo gió trước khi bão Trami đổ bộ

Nhiều tấm bạt che bị cuốn bay

Đường phố Đà Nẵng trong sáng 27-10

Một cửa hàng xe máy chằng chống cửa trước bằng nhiều lốp xe và cây thép to

TP Đà Nẵng chiều 26-10 đã ra công điện, đề nghị người dân hạn chế ra đường từ 10 giờ sáng nay.

