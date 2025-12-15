Báo Thái Lan khen nức nở nhan sắc nữ VĐV Việt Nam

VĐV điền kinh Nguyễn Khánh Linh - Ảnh: NAM TRẦN

Cụ thể, đó chính là VĐV vừa đoạt HCB nội dung 1.500m nữ vài ngày trước - Nguyễn Khánh Linh. Cô về đích chỉ sau người đồng đội, cũng là đàn chị Bùi Thị Ngân trên đất Thái Lan.

Đây là thành tích rất đáng khen với Khánh Linh, bởi cô nhỏ tuổi và ít kinh nghiệm hơn hẳn so với Bùi Thị Ngân - người từng đoạt 2 HCB ở SEA Games 2023.

Trên bục trao huy chương, Khánh Linh nhận nhiều lời khen ngợi, sự chú ý chẳng hề kém cạnh người đàn chị. Và ngay cả cánh truyền thông Thái Lan cũng khen nức nở cô gái 19 tuổi này.

"Xin giới thiệu Nguyễn Khánh Linh, nữ vận động viên điền kinh rạng rỡ của Việt Nam", báo Khaosod giật tít.

Khánh Linh (phải) và Bùi Thị Ngân đều thi đấu xuất sắc - Ảnh: NAM TRẦN

Bên dưới bài viết, phóng viên của Thái Lan dành rất nhiều mỹ từ cho Khánh Linh. Cụ thể báo Khaosod viết:

"Nguyễn Khánh Linh là một trong những vận động viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33, và giành HCB.

Bên cạnh thành tích trên sân đấu, cô ấy còn được cộng đồng chạy bộ Thái Lan nhắc đến với vẻ ngoài dễ thương và thái độ rất vui vẻ. Sự đáng yêu của cô đã chinh phục trái tim người hâm mộ chạy bộ Thái Lan".

Khánh Linh (trái) và Bùi Thị Ngân - Ảnh: NAM TRẦN

Trên các diễn đàn điền kinh của Thái Lan, Khánh Linh cũng gây sốt. Bài đăng trên mạng xã hội của cô được lan tỏa mạnh mẽ.

Cô gái Bắc Giang có vẻ ngoài xinh xắn, và thi đấu ở một nội dung vừa đòi hỏi tốc độ, vừa đòi hỏi sự bền bỉ là chạy 1.500m. Sau khi đoạt huy chương, nhiều đoạn video hậu trường về Khánh Linh cũng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Tác giả: HUY ĐĂNG

Nguồn tin: tuoitre.vn