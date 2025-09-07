Bão số 7 mạnh lên cấp 10, miền Bắc có nơi mưa trên 300mm

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 7 lúc 16h chiều 7-9 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h chiều 7-9, tâm bão số 7 đang ở trên vùng biển phía Bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h, và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h sáng mai, tâm bão cách Macau (Trung Quốc) khoảng 180km về phía tây nam, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.

Trong sáng đến chiều mai, bão số 7 đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Trong chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 7 ở Bắc Bộ.

Cụ thể dự báo từ ngày 9 đến đêm 10-9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, chiều 7-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn đề nghị UBND các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ