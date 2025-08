Tỉnh Hưng Yên hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 3

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời chia sẻ, động viên Nhân dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi bão lũ.



Tiếp đoàn và dự chương trình trao hỗ trợ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Nghệ An.

Tại chương trình, thông qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã gửi lời chia sẻ những khó khăn, thiệt hại về người và vật chất của tỉnh Nghệ An trong đợt bão lũ vừa qua.

Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên trao tượng trưng số tiền hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.



Thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 5 tỷ đồng được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Hưng Yên cho Quỹ cứu trợ tỉnh Nghệ An (do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tham mưu, quản lý và sử dụng) để hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên trao quà gửi tặng Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tỉnh Nghệ An.



Cũng trong chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên trao 20 thùng quà trị giá 10 triệu đồng gửi tặng Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tỉnh Nghệ An.

Tại chương trình, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thông tin nhanh với đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên về những thiệt hại do bão số 3 gây ra tại địa phương cũng như sự chia sẻ, hỗ trợ, động viên kịp thời của các cấp, các ngành và Nhân dân cả nước đối với Nhân dân Nghệ An. Đón nhận sự chia sẻ và hỗ trợ của tỉnh Hưng Yên, đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tỉnh trong thời điểm khó khăn này.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên với Nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại bởi bão lũ.

Tác giả: Phương Minh

Nguồn tin: baohungyen.vn