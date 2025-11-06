Gió bão số 13 Kalmaegi thổi tốc mái ở Gia Lai

Tác giả: Linh Chi
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn
Khoảng 19h ngày 6/11, gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ già, ở xã Tuy Phước (Gia Lai) phải trú trước hiên nhà chờ cứu hộ. Song, do gió lớn, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
