Gió bão số 13 Kalmaegi thổi tốc mái ở Gia Lai

Khoảng 19h ngày 6/11, gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ già, ở xã Tuy Phước (Gia Lai) phải trú trước hiên nhà chờ cứu hộ. Song, do gió lớn, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

  Từ khóa: thổi tốc mái ,Kalmaegi ,gió ,Bão số 13 ,gia lai

