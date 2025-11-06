Bão số 13 giật cấp 16, đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 6/11, tâm bão số 13 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc – 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cách Quy Nhơn khoảng 90 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, tại các trạm Lý Sơn, Dung Quất, Hội An, Phù Cát, Hòa Nhơn Đông đã ghi nhận gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11, sóng biển cao từ 5 đến 10m, biển động dữ dội.

Nhiều nơi ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa to trên 100mm, cục bộ có điểm trên 150mm, gây ngập úng và chia cắt giao thông cục bộ.

Dự báo diễn biến bão:

Đến 22h ngày 6/11, bão sẽ đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, suy yếu dần còn cấp 10, giật cấp 12.

Rạng sáng 7/11, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào, với sức gió còn cấp 7, giật cấp 9.

Chiều 7/11, hoàn lưu bão suy yếu thành vùng áp thấp khi đi sang phía Đông Thái Lan.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão được cảnh báo ở mức 4 đối với khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, bao gồm đảo Lý Sơn, và mức 3 đối với khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Cảnh báo tác động của bão số 13:

Gió mạnh – sóng lớn – nước dâng: Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 16. Sóng biển cao 8–10m, biển động dữ dội. Mực nước biển dâng 0,5–1,5m, cao nhất tại các trạm Dung Quất (1,5m), Hội An (1,3m), Thuận An (1,0m). Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, sóng tràn đê, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ.

Trên đất liền, khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh cấp 10–12, giật cấp 15; từ Nam Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa gió cấp 6–7, giật cấp 9. Thời điểm gió mạnh nhất tập trung từ chiều tối đến đêm 6/11.

Mưa lớn trên diện rộng:

Từ chiều tối 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực Đà Nẵng – Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi trên 500mm. Các tỉnh Nam Quảng Trị – Huế – Khánh Hòa – Lâm Đồng có mưa to đến rất to, lượng mưa 100–250mm, cục bộ trên 400mm.

Từ 7–8/11, mưa lan ra Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa với lượng mưa 50–150mm, có nơi trên 200mm.

Khuyến cáo:

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân không ra khơi, hạn chế di chuyển, chủ động chằng chống nhà cửa, sơ tán khỏi vùng trũng thấp và chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng bão lớn.

Các địa phương cần duy trì trực ban 24/24, giám sát hồ chứa, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV