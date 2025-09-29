Viettel không chủ quan với mọi biến động của bão BUALOI

Sẵn sàng ứng cứu thông tin, củng cố hạ tầng

Dự báo, bão đi dọc bờ biển từ Đà Nẵng trở ra bắc, đến 16h ở trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Giữ hướng và tốc độ 30 km/h, bão sau đó vào khu vực này, gây rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp.

Trước tình hình này, Viettel đã triển khai các biện pháp ứng phó toàn diện nhằm bảo vệ mạng lưới và đảm bảo dịch vụ ổn định cho khách hàng. Tại 10 tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp, Viettel đã tổ chức rà soát, kiểm tra các trạm BTS, sẵn sàng hàng nghìn máy phát điện và cáp quang dự phòng, đồng thời kiên cố toàn bộ các cột anten, hạ tải trọng, cố định tuyến cáp, nâng cấp nguồn truyền dẫn và bổ sung thêm ắc quy tại các trạm để tăng cường khả năng chống chịu trong trường hợp mất điện lưới.

Viettel cũng đã thực hiện đánh giá các tỉnh và khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, dự báo có mưa lớn để đảm bảo phương án ứng phó tại chỗ tại các khu vực sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Để hỗ trợ các sở chỉ huy của Chính phủ, các tỉnh thực hiện công tác ứng cứu thông tin và tìm kiếm cứu nạn, Viettel đã chuẩn bị hệ thống điện thoại vệ tinh, xe phát sóng cơ động cùng các giải pháp đặc biệt như drone để kết nối cáp quang qua các vùng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở.

Đến nay, hơn 470 đội ứng cứu thông tin được điều động từ khắp các tỉnh/thành phố trên cả nước, sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Bualoi. Các đội này được tổ chức theo nhóm chuyên môn cụ thể như trạm BTS, cố định băng rộng và cơ điện, đảm bảo xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Viettel đưa AI vào điều hành, cập nhật hiện trạng mạng lưới được cập nhật liên tục, hiển thị thông suốt từ chỉ huy đến nhân sự làm trực tiếp giúp giảm đáng kể thời gian khắc phục sự cố, trung bình thời gian khôi phục dịch vụ nhanh hơn trước đây 30%.

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Viettel lên kế hoạch nhắn tin cảnh báo tới hơn 8 triệu khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng, khuyến cáo người dân sạc đầy pin thiết bị, chuẩn bị lương thực, nước uống, kiểm tra nơi ở an toàn và hạn chế di chuyển trong bão để bảo đảm an toàn cho bản thân và duy trì liên lạc thông suốt. Các giải pháp hỗ trợ khách hàng về gói cước liên lạc, điểm sạc miễn phí sẽ tiếp tục được Viettel triển khai theo tình hình thực tế tại các tỉnh. Bên cạnh đó, Viettel khuyến mãi 20% cho khách hàng nạp thẻ tại các tỉnh ảnh hưởng bão từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế với quy mô 3.3 triệu khách hàng và hoãn chặn 1 chiều với thuê bao trả sau để đảm bảo thông tin liên lạc.

Hệ thống chăm sóc khách hàng của Viettel cũng được bổ sung thêm nhân sự tăng cường, tiếp nhận thông tin sự cố và hỗ trợ khách hàng 24/24.

Đối với hàng hoá vận chuyển trong thời gian bão, Viettel Post đã thực hiện kê cao, di dời đến nơi cao hơn để tránh ngập, thấm nước. Khách hàng sẽ được thông báo về tình trạng đơn hàng, khả năng trễ đơn do ảnh hưởng bão.

“Đánh giá đây là một cơn bão mạnh, ngay sau cơn bão số 9 nên thiệt hại có thể lớn, Viettel hiện đã lên phương án 4 tại chỗ sẵn sàng để ứng cứu bão số 10. Mục tiêu bằng mọi giải pháp đảm bảo sóng cho các sở chỉ huy của Chính phủ, các tỉnh và sở chỉ huy của Viettel để phục vụ công tác điều hành ứng phó bão, đảm bảo thông tin liên lạc được hỗ trợ nhanh nhất cho người dân.” Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết.

