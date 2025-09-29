Bí thư thôn bị cây đè tử vong khi đi chống bão Bualoi

Lực lượng chức năng Thanh Hoá cùng bà con khắc phục sau bão.

Sáng 29/9, thông tin từ UBND xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một bí thư thôn bị cây đổ đè tử vong khi đi chống bão Bualoi.

Nguồn tin cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng nay 29/9, nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965), Bí thư thôn Bản Thiện 3.

Vào thời điểm trên, ông Hùng đi từ Nhà văn hóa thôn 3 Dân Lý ra đường về hướng nhà mình, khi đang đi trên đường thì gió bất ngờ quật đổ 1 cây xà cừ to đè trúng người khiến ông Hùng tử vong.

Trước đó, tối 28/9, ông Hùng cùng toàn bộ cán bộ xã phải túc trực tại nhà văn hoá thôn để phòng chống bão Bualoi.

Tác giả: Nguyễn Thuỳ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn