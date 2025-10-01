Ngày 1-10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh này đang điều tra một vụ việc lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm y tế xảy ra tại Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường (có địa chỉ tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình).

Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập nhóm người của phòng khám lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án trục lợi bảo hiểm y tế. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, vào ngày 29-9, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành triệu tập Đỗ Văn Thanh (SN 1950, ngụ xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình); Trần Thị Mai Nga (SN 1971) và Trương Thị Thu (SN 1987; cùng ngụ xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng An ninh kinh tế phát hiện Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường do Trần Thị Mai Nga là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Kế toán trưởng có dấu hiệu lập khống hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi tiền bảo hiểm y tế nên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, công an xác định, từ tháng 1-2025 đến cuối tháng 5-2025, Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường đã lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, tương ứng 1.314 lượt khám, chiếm đoạt số tiền hơn 378 triệu đồng từ quỹ bảo hiểm y tế.

Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện nộp lại số tiền chiếm đoạt trên.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án, để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động