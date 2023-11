Bảo đảm kết quả thi hành án dân sự, hành chính thực chất, bền vững

Quang cảnh hội nghị

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phạm Quốc Nam báo cáo tổng kết công tác THADS, HC năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, công tác thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC) của tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, bài bản bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, từ đó đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, phát huy được vai trò nòng cốt của cơ quan THADS hai cấp. Phát tối đa huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo trong THADS” trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ 99,3% vụ việc được giải quyết xong thông qua vận động thuyết phục của dân vận khéo... Kết quả công tác THADS, HC đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Nguyễn Thanh Hà tham luận về phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn huyện

Về THADS, toàn tỉnh đã giải quyết xong 16.164 việc/611,6 tỷ đồng, vượt 02/02 chỉ tiêu cơ bản (vượt 3% về việc và 2,68% về tiền so với chỉ tiêu được giao; cao hơn cùng kỳ 2022 và cao hơn kết quả cả nước 2,56 % về việc; 3,24 % về tiền.). Về theo dõi thi hành án hành chính đạt 100%, công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng, việc thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng cao hơn năm 2022. Nhiều vụ việc lớn, phức tạp đã được giải quyết xong. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong THADS, HC; thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản tạo được niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo; nội bộ đoàn kết, thống nhất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác THADS, HC; khẳng định THADS, HC là điểm sáng của tỉnh năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị năm 2024, Cục THADS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác THADS, HC; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao, bảo đảm kết quả THADS, hành chính thực chất, bền vững. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về THADS, HC.

Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện và tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong tổ chức thi hành án, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải chỉ riêng cơ quan THADS và UBND các cấp. Đồng thời tham mưu tốt cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp dân giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong lĩnh vực THADS, HC; chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, HC trên địa bàn tỉnh để nâng cao kết quả thi hành án năm 2024; tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, thị xã, nhất là đối với địa bàn nhiều việc, nhiều tiền, có vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài...

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với công tác THADS, HC trên địa bàn, trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, HC; giải quyết xong các vụ việc lớn, trọng điểm, khiếu nại, tố cáo phức tạp đang tồn đọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, HC năm 2023

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm trong việc chỉ đạo và trực tiếp thi hành các bản án, quyết định về vụ án hành chính, trước mắt tập trung giải quyết xong Bản án hành chính đang tồn đọng. Triển khai phát động phong trào thi đua về THADS, HC ở địa phương để nâng cao hiệu quả công tác THADS, HC; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS

Các Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong THADS để nâng cao hiệu quả công tác THADS, HC. Tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác THADS, HC, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết và triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các quy chế phối hợp, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác THADS, HC nhất là các ngành trong khối nội chính, tài nguyên môi trường, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm xã hội... Đề nghị các ngành chức năng tăng cường giám sát, kiểm sát, hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm trong lĩnh vực THADS, HC...

