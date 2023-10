Đối tượng cướp tiệm vàng từng làm trưởng phòng ở Cục Thi hành án dân sự

Your browser does not support the video tag.

Chiều 7-10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đối tượng cướp tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu trên đường Lê Lợi, TP Trà Vinh vào sáng 6-10 là Nguyễn Văn Tam (sinh năm 1975, ngụ phường 1, TP Trà Vinh). Tam từng làm Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, khoảng 10 giờ 15 ngày 6-10, Tam đến tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu do ông Lê Bá Toàn (44 tuổi, ngụ phường 4, TP Trà Vinh) làm chủ, để bán chiếc nhẫn vàng trị giá hơn 7 triệu đồng.

Trong lúc ông Toàn đang kiểm tra số tiền để trả, Tam bất ngờ dùng tay đánh ông Toàn và lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Bị tấn công, ông Toàn lấy máy tính, cây ném về phía Tam và tri hô cướp.

Lúc này, Tam bỏ chạy ra ngoài. Chủ tiệm vàng và người giúp việc đuổi theo, cùng người dân truy bắt, khống chế được Tam, bàn giao công an.

Đối tượng tại hiện trường gây án. Ảnh cắt từ clip

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao cùng các tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tam khai, trước tháng 6-2023, Tam làm Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Do thiếu nợ rất nhiều nên từ ngày 1-6-2023, Tam nghỉ việc và đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ.

Làm việc ở nước ngoài được 3 tháng, Tam trở về Việt Nam. Do bị các chủ nợ liên tục đòi nợ, Tam nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: sggp.org.vn