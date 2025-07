Bão Cỏ May giật cấp 12, đổ bộ vào đâu?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Cỏ May ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc - 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippines).

Vị trí và hướng di chuyển của bão Cỏ May

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Như vậy, kể từ khi mạnh lên thành bão, Cỏ May đã tăng 2 cấp, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 26-7, vị trí tâm bão nằm ở 20,8 độ Vĩ Bắc - 123,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Luzon (Philippines), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm nằm ở 15,0 độ Vĩ Bắc - 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 119,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3. Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Đông Bắc, khoảng 20-25 km/giờ và suy yếu dần.

Cơn bão Cỏ May vào Biển Đông và đi ngược trở ra

Như vậy, sau khi áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và hình thành bão số 4 với tên quốc tế là Co-May (Cỏ May) do Việt Nam đặt, bão đã quay ngược trở ra, không ảnh hưởng tới ven biển và đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ nối với bão Cỏ May, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra mưa lớn trong 2 ngày 24 đến 25-7. Ngoài ra, hoàn lưu của bão số 3 ngay trước đó đã gây ra đợt lũ lịch sử ở phía Tây Nghệ An.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trên biển ngày 25-7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6 m. Biển động rất mạnh.

"Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn" – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo.

