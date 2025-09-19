Bánh dẻo 'thị phi' gần 300.000 đồng/chiếc gây bàn tán

Chiếc bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối xôn xao trên MXH những ngày qua. Ảnh: Nguyen Hong Nhung.

Đầu tháng 9, thị trường bánh Trung thu sôi động với sự xuất hiện của chiếc bánh được gán danh "bánh dẻo thị phi".

Thoạt nhìn, chiếc bánh này không quá nổi trội so với những loại bánh dẻo Trung thu quen thuộc. Điểm khác biệt nằm ở trọng lượng 350 gram, cùng nhân sen nhuyễn chứa đến 4 trứng muối.

Chị Nguyễn Hồng Nhung, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, hay còn được biết đến là mẹ "rapper" Bi Béo, cũng tham gia vào trào lưu bán bánh dẻo trứng muối với giá 590.000 đồng/cặp và bán lẻ khoảng 300.000 đồng/chiếc. So với mặt bằng chung của bánh dẻo, mức giá này được cho là đắt đỏ.

Cách cắt bánh kiểu mới cũng nhận về ý kiến cho rằng không giữ được hình ảnh tròn đầy của chiếc bánh dẻo vốn là biểu tượng của Tết đoàn viên. Ảnh: Cao Giang.

Trên MXH, hashtag "bánh dẻo nhân sen trứng muối" hay "bánh dẻo thị phi" thu hút lượng tương tác lớn. Các video hướng dẫn cách cắt bánh xuất hiện liên tục. Khác với kiểu cắt thành miếng tam giác lớn, chiếc bánh dẻo này sẽ được làm lạnh trong 1-2 giờ để lớp vỏ săn lại. Bước kế tiếp ấn dẹt bánh để phần nhân hòa quyện. Cuối cùng là cắt nhỏ theo kích thước 1/8 hoặc 1/10.

Chi gần 300.000 đồng mua bánh về ăn thử, ban đầu, Thúy Quỳnh (sống tại Hà Nội) cảm thấy đắt đỏ. Song, khi tận mắt thấy và thưởng thức, cô lại cho rằng mức giá là trung bình.

"Lớp vỏ dẻo, có độ dai nhẹ hơn bánh dẻo thông thường, trứng muối không tanh và nhân hạt sen thơm. Bánh nặng tay, nhưng nhân hơi ngọt, gia giảm lại sẽ vừa vặn. Tôi nghĩ là thuận mua vừa bán, vì bánh dẻo 1-2 trứng thông thường đã có giá 100.000 đồng trở lên, nhưng chưa biết nguyên liệu và quy trình ra sao. Nếu để trải nghiệm, bánh dẻo này khá ổn", Quỳnh nêu cảm nhận.

Sau đó, cô đã đặt thêm 3 cặp bánh để biếu gia đình và bạn bè vào dịp Trung thu, thay vì bánh nướng như các năm trước.

Trong khi đó, Phương Hoa (sống tại Hà Nội) cho biết giá bánh hơi cao so với kinh tế cá nhân. Hương vị bánh ngon hơn cô nghĩ, song không quá xuất sắc.

"Khi vừa xé bao bì, mùi thơm đã xộc lên mũi. Vỏ bánh dẻo như nếp xay, không dày cũng không quá mỏng. Phần trứng muối kết hợp nhân hạt sen làm tăng thêm độ béo bùi, ăn ít ngấy. Về việc mua lại, tôi sẽ cân nhắc", Hoa nói với Tri Thức - Znews.

Được biết, chiếc bánh dẻo "gây sốt" này đã bán ra với số lượng hàng nghìn cái, có khi phải tạm ngưng nhận đơn vì xưởng hết nguyên liệu. Trứng muối, bột, sen và nước đường dùng loại cao cấp, không mua sỉ với giá rẻ.

Ngoài nhân hạt sen trứng muối, mã bánh mới với nhân hạt dẻ 4 trứng muối cỡ lớn cũng vừa ra mắt 5 ngày trước. Ảnh: Vũ Hiền.

Ở góc độ kinh doanh, một số chủ tiệm bánh cho rằng đây chính là chiếc bánh tạo "trend" (trào lưu), góp phần tăng doanh thu ngành bánh từ đầu mùa trăng, thay vì đón Trung thu với số lượng bán ra khi được khi không.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lê Huỳnh Ngọc Diệp, chủ tiệm Nhà Mèo ở Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết tiệm bắt tay vào sản xuất bánh dẻo trứng muối từ ngày 15/9. Hiện tiệm nhận được khá nhiều đơn đặt bánh dẻo "hot trend" này.

"Toàn bộ nguyên liệu và quy trình sản xuất đều thủ công. Bánh dẻo không cần nướng phức tạp, nhưng yêu cầu sự tỉ mỉ, đặc biệt là công đoạn sên trứng muối. Để phù hợp với nhiều thực khách, tiệm đã điều chỉnh độ ngọt của nhân bánh. Khi ăn chỉ cần đè dẹp ra để phần nhân và vỏ hòa quyện", chủ tiệm nói.

Về giá bán, tiệm cung cấp nhiều kích cỡ, bánh nhỏ 100 gram có giá 60.000 đồng/chiếc, bánh lớn 300 gram được bán với giá 130.000 đồng/chiếc.

Nhiều tiệm bánh "nổ đơn" nhờ nhanh tay kinh doanh chiếc bánh dẻo đang "hot". Ảnh: Cookie House.

Tại Hà Nội, tiệm bánh Cookie House của chủ tiệm Vũ Thu Hằng cũng "bắt trend" bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối từ đầu tháng 9. Nhờ loại bánh này, lượng khách đặt bánh tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày, tiệm bán ra hơn 300 chiếc.

"Chúng tôi phải làm việc hết công suất từ sáng đến tối mới kịp bánh giao bánh cho khách. Trước đó, bánh nướng mochi chà bông từng là 'ngôi sao' của tiệm, nhưng chỉ sau ít ngày mở bán, bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối đã trở thành loại bánh bán chạy nhất", chủ tiệm cho biết.

Điểm đặc biệt của bánh là nhân 3 lớp gồm sen nhuyễn, kem trứng và trứng muối, tỉ lệ nhân và vỏ đảo ngược so với bánh truyền thống khi nhân chiếm nhiều hơn vỏ. Hiện tiệm đang bán 3 kích cỡ bánh dẻo là 150 gram (1 trứng) giá 70.000 đồng, 400 gram (5 trứng) giá 180.000 đồng. Các công đoạn đều được làm thủ công hoàn toàn, đầu tư thời gian và công sức.

Chủ tiệm cũng bày tỏ rằng cách ăn cũng góp phần làm nên sự khác biệt của bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối. Minh chứng cho cách ẩm thực truyền thống đang được làm mới để phù hợp lối sống hiện đại. Mỗi chiếc bánh đều có nguyên liệu, công đoạn khác nhau và đặt cả sự cần mẫn của người làm bánh nên đều rất đáng trân quý. Thay vì so sánh, chi bằng thưởng thức và cảm nhận theo giá trị riêng của chiếc bánh.

Tác giả: Trúc Hồ - Quỳnh Trang

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn