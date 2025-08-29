Mùa bánh trung thu bắt đầu sôi động

Đông khách hàng chờ mua bánh trung thu tại một cơ sở sản xuất trên đường Phạm Phú Thứ (TP.HCM) - Ảnh: KHÁNH LINH

Dù kỳ vọng sức mua tăng so với năm trước nhưng nhiều doanh nghiệp và người bán nhỏ vẫn thận trọng do lo ngại người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Trong khi đó, các loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc, hàng nhái... bắt đầu được ra bán tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiều dòng bánh mới, giá bánh tăng

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy phần lớn các quầy bánh đã mở bán thuộc các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Như Lan, Bibica, Hữu Nghị, Đồng Khánh... Giá phổ biến của các loại bánh nhân 1-2 trứng dao động từ 60.000 - 200.000 đồng/bánh, tùy dòng truyền thống hay cao cấp.

Ngoài các loại bánh truyền thống, thập cẩm, lạp xưởng, thị trường năm nay giới thiệu các loại bánh hiện đại như mochi trứng chảy, đậu xanh, lá dứa, khoai môn... kết hợp với các set quà sang trọng. Đáng chú ý, thị trường xuất hiện nhiều mẫu bánh mới mang chủ đề "sắc màu Tổ quốc", được thiết kế đặc biệt hướng tới dịp Quốc khánh 2-9, thường gồm hai chiếc, giá khoảng 290.000 đồng/set.

Các chiếc bánh được thiết kế tinh tế với màu đỏ rực rỡ tượng trưng cho màu cờ Tổ quốc, điểm nhấn là những ngôi sao vàng in hoặc đắp nổi trên bề mặt, gợi liên tưởng tới lá cờ VN. Một số mẫu khác lấy cảm hứng từ hình dáng đất nước, in dải đất hình chữ S uốn lượn trên nền đỏ bắt mắt. Nhiều shop còn tặng kèm các món quà phụ trợ như sticker cờ đỏ sao vàng, áo cờ đỏ sao vàng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, các doanh nghiệp cho biết do giá nguyên liệu đầu vào tăng nên giá bánh trung thu năm nay tăng so với năm ngoái. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - giám đốc Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Đồng Khánh, đơn vị sản xuất bánh trung thu thương hiệu Bông lúa vàng - cho biết do giá nguyên vật liệu tăng nên doanh nghiệp này đã điều chỉnh tăng giá khoảng 1.500 - 2.000 đồng/cái so với năm ngoái.

Theo đó, các sản phẩm bán ra ở mức phổ biến 40.000 - 60.000 đồng/cái tùy loại. Tương tự, với hàng chục loại bánh có giá phổ biến từ 47.000 - 270.000 đồng/cái tùy loại, đại diện ABC Bakery cho biết dù giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh nhưng đã cố gắng kìm giá ở mức tốt nhất có thể.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, tiểu thương bán bánh trung thu trên đường Hoàng Diệu (quận 4 cũ), cho biết giá bánh năm nay tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào như bột mì, đường, trứng muối, điện, xăng... tăng. Cụ thể, một số hộp bánh loại 4 cái hiện có giá khoảng 280.000 đồng, cao hơn so với mức giá năm trước, chỉ từ 240.000 đồng/hộp.

Cũng theo ông Lợi, cửa hàng này đã nhập đợt đầu khoảng 100 hộp bánh, lượng bánh tiêu thụ trong tuần đầu chưa được như kỳ vọng. Một phần do kinh tế khó khăn, người dân thắt lưng buộc bụng, nhưng cũng không loại trừ do vẫn còn khá lâu nữa mới đến mùa Trung thu.

"Bên cạnh đó, cạnh tranh giữa các thương hiệu ngày càng gay gắt, mẫu mã ngày càng đa dạng, khiến người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn. Tuy vậy, nếu khách hàng tăng mạnh vào cao điểm trước rằm tháng 8 khoảng 2-3 tuần, chúng tôi vẫn có thể kiếm sống được", ông Lợi kỳ vọng.

Kỳ vọng sức mua tăng nhưng vẫn "hồi hộp"

Theo ghi nhận, một số cửa hàng chuyên sản xuất và bán bánh trung thu truyền thống đã có đông người mua. Tại một cửa hàng ở trung tâm quận 1 (cũ), nhiều người đã xếp hàng mua bánh trung thu với mức giá dao động từ 80.000 - 110.000 đồng, tùy loại và kích cỡ.

Ông Phương Triển Phong, chủ tiệm bánh trung thu Phương Diêm Thuận (quận 6 cũ), cho biết năm nay mở bán sớm hơn mọi năm, sức mua cũng tăng lên đáng kể so với cùng thời điểm năm ngoái. "Chúng tôi tập trung sản xuất những sản phẩm ít ngọt vì nhu cầu này của khách hàng rất cao, đáp ứng từ phân khúc bình dân tới cao cấp", ông Phong chia sẻ.

Để tiếp cận khách hàng mới, bao bì, hộp và mẫu mã sản phẩm luôn được làm nhằm hướng tới nhiều đối tượng khách hàng hơn. "Mỗi ngày, cơ sở chúng tôi sản xuất khoảng 2.000 chiếc bánh, với 18 loại khác nhau. Số lượng bán hàng thực tế dao động từ 500 - 1.000 chiếc/ngày", ông Phong nói thêm.

Ông Trần Lệ Nguyên - tổng giám đốc Tập đoàn KIDO - cho biết sức mua thị trường cũng như tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp đang có nhiều khởi sắc. Do đó, mùa Trung thu năm nay, doanh nghiệp này lên kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng bánh trung thu so với cùng kỳ.

Dù sức mua đối với bánh trung thu năm nay có thể tốt hơn năm ngoái nhưng theo đánh giá của nhiều người bán, nếu so với những năm ổn định trước dịch COVID-19, sức mua đã giảm rõ rệt. Điều này khiến nhiều đơn vị năm nay ưu tiên chọn sản xuất với lượng giới hạn, đơn hàng tới đâu sản xuất tới đó. Ngoài ra, thời điểm này mới đầu mùa, nhu cầu mới chỉ đạt khoảng 10%, nên khó đánh giá về sức mua chung.

Trong khi đó, theo đại diện Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA), doanh nghiệp này vẫn chưa có kế hoạch về số lượng bánh trung thu sẽ bày bán và phân phối tại hệ thống, nhưng dự kiến sẽ giảm tương đối, một phần nhỏ do lo ngại người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhưng phần khác là do thị hiếu tiêu dùng cũng thay đổi.

"Khách hàng ưa chuộng những sản phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh truyền thống nhiều hơn, đối với phân khúc cao cấp sẽ mua bánh từ các nhà hàng, khách sạn. Do đó, lượng tiêu thụ bánh trung thu tại các siêu thị cũng giảm đi", vị này nói nhưng cho biết các sản phẩm cao điểm đợt rằm tháng 8 không chỉ là bánh trung thu mà còn có các mặt hàng như bộ quà tặng, yến sào, trà...

Hàng trôi nổi nhiều, doanh nghiệp tìm cách tự bảo vệ Trên chợ mạng, thị trường bánh trung thu có phần sôi động hơn. Nhiều người bán bánh nhà làm đăng bài rao bán sỉ, lẻ với giá khá đa dạng, từ vài ngàn đến cả vài trăm ngàn đồng/cái với cam kết nguyên liệu đảm bảo, bánh ngon... Tuy vậy, nhiều sản phẩm này trong thực tế có bao bì khá sơ sài, không rõ hạn sử dụng... Ngoài ra, dòng bánh nhập khẩu cũng được giới kinh doanh đưa về đăng bán tràn ngập trên chợ mạng theo kiểu giá tiền nào cũng có, "thượng vàng hạ cám", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Chưa hết, nhiều đối tượng cũng rao bán các sản phẩm đóng mác thương hiệu nổi tiếng, nhưng thực chất là hàng nhái, hàng giả. Theo ông Trần Lệ Nguyên, để đối phó với tình trạng hàng giả, hàng nhái đang tràn lan trên thị trường, tập đoàn này tập trung phát triển chuỗi cửa hàng Trung thu chính hãng trên toàn quốc, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua. "Đây sẽ là kênh phân phối chiến lược của mùa Trung thu, bảo chứng cho chất lượng sản phẩm, đặc biệt hỗ trợ người tiêu dùng các vấn đề mới liên quan đến thuế và hóa đơn giai đoạn sau 1-7-2025", ông Nguyên nói thêm. Ông Phương Nguyễn Phong cũng cho biết cơ sở này đã phải treo biển "Phương Diêm Thuận chỉ bán duy nhất tại địa chỉ này, không có đại lý và phân phối trên các sàn thương mại điện tử", sau khi phát hiện nhiều cửa hàng trên sàn thương mại điện tử rao bán sản phẩm bánh trung thu nhái thương hiệu này. Xây dựng thương hiệu bánh trung thu với tick xanh trách nhiệm Vệc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa hiệu quả không thể chỉ dựa vào cơ quan quản lý nhà nước, mà cần sự đồng hành từ phía các doanh nghiệp bán lẻ và sự minh bạch từ nhà cung cấp. Đây cũng là nội dung được các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện cơ quan chức năng đưa ra thảo luận tại buổi tọa đàm "Xây dựng thương hiệu bánh trung thu qua chương trình tick xanh trách nhiệm", do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức tại trụ sở báo Tuổi Trẻ ngày 29-8. Buổi tọa đàm dự kiến có sự tham gia của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bánh trung thu và các cơ quan quản lý. Các bên sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường giám sát, quản lý, đồng thời củng cố niềm tin người tiêu dùng và thúc đẩy doanh nghiệp tuân thủ quy định an toàn thực phẩm. Ban tổ chức kỳ vọng "Tick xanh trách nhiệm" sẽ là bước khởi đầu giúp thị trường bánh trung thu trở nên minh bạch, an toàn và lành mạnh hơn, đồng thời tạo nền tảng để toàn ngành thực phẩm phát triển bền vững.

