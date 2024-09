Băng qua đường ray, người phụ nữ bị tàu đâm trúng và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, người phụ nữ đã cố tình băng qua đường ray tại Ga xe lửa Jalgaon ở bang bang Maharashtra, Ấn Độ vào hôm 28/8.

Đoạn phim giám sát cho thấy cô cố gắng trèo lên sân ga với hành lý của mình thì một đoàn tàu chở hàng chạy với tốc độ cao lao tới.

Một sĩ quan của Lực lượng Bảo vệ Đường sắt (RPF), được NDTV xác định là Chango Patil, đã phát hiện ra người phụ nữ và chạy nhanh đến để cố gắng cứu mạng cô. Tuy nhiên, đoàn tàu đã đâm vào người phụ nữ và kéo cô đi vài mét dọc theo sân ga.

Cảnh sát cố gắng cứu người phụ nữ bị tàu đâm trúng.

Thấy người này bị kẹt giữa sân ga và đoàn tàu đang chạy, Patil liền chạy về phía người phụ nữ, cố gắng kéo cô ra ngoài. Hành khách và các nhân viên khác của RPF, một đơn vị cảnh sát vũ trang ở Ấn Độ, đã chạy tới hỗ trợ.

Patil và các quan chức RPF khác đã giúp đưa người phụ nữ bị thương đến bệnh viện.

Các quan chức khuyến cáo hành khách nên sử dụng cầu vượt và các tuyến đường đi bộ được chỉ định khác để di chuyển giữa các sân ga tại nhà ga xe lửa thay vì băng qua đường ray.

Tác giả: Hải Vân (Theo Metro)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn