Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về việc ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư xã Đông Lộc Dương Đình Chỉnh cho rằng ngoài các giải pháp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, cần bổ sung thêm giải pháp chuyển đổi năng lượng gắn với năng lượng sạch

Góp ý về nội dung phát triển thủy điện trong dự thảo chương trình hành động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho rằng, việc phát triển thủy điện có kiểm soát là phù hợp với Nghị quyết của Trung ương; tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có các văn bản yêu cầu dừng quy hoạch, xem xét chặt chẽ quy hoạch các dự án thủy điện mới. Do vậy, khi triển khai chương trình hành động cần tuân thủ nghiêm các văn bản này. Với các thủy điện đang vận hành, chỉ được nâng cấp thiết bị, công nghệ; không được làm thay đổi trữ lượng nước hay môi trường và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời cần thúc đẩy phát triển điện sạch vừa để bảo vệ môi trường, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng việc, ban hành Chương trình hành động là hết sức cần thiết; phải bám sát quan điểm Trung ương, ưu tiên phát triển đồng bộ, hợp lý các loại hình năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Việc phát triển năng lượng phải gắn với trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, người dân và tài sản vùng hạ du khi xem xét phát triển thủy điện. Cần có quan điểm, chủ trương rõ ràng để ưu tiên phát triển điện, coi đây là xu hướng tất yếu để đảm bảo giá trị gia tăng và phục vụ công nghiệp hóa; cần khai thác tốt tiềm năng năng lượng gió, mặt trời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn tới. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xác định rõ vai trò từng cấp, từng ngành trong thực hiện nhiệm vụ này. Cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình hành động tiếp thu ý kiến, bổ sung, sửa đổi các nội dung trong dự thảo Chương trình nhằm thể hiện rõ hơn, tách bạch hơn công tác lãnh đạo của Đảng, cụ thể hoá vai trò quản lý của cơ quan nhà nước.

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi thuộc tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết quy định, hỗ trợ bằng 1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với 40 xã thuộc địa bàn các huyện miền núi cũ (miền núi cao, biên giới), gồm: Anh Sơn, Con Cuông, Môn Sơn, Mậu Thạch, Cam Phục, Châu Khê, Bình Chuẩn, Mường Xén, Hữu Kiệm, Nậm Cắn, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Huồi Tụ, Mường Lống, Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ, Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Châu, Châu Bình, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Kim Bảng, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Hữu Khuông, Nhôn Mai. Hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với 42 xã miền núi còn lại.

Thời gian bắt đầu được hỗ trợ từ khi Nghị quyết này có hiệu lực cho tất cả các đối tượng. Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền (tối thiểu 06 tháng) hoặc kết thúc hỗ trợ khi cán bộ, công chức, viên chức được bố trí đến công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc phạm vi xã được hỗ trợ.

Nhấn mạnh đây là một chính sách hết sức quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa động viên và cần triển khai ngay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu cùng chính sách này thì cần quan tâm đến công tác quy hoạch và xây dựng nhà công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức được điều động, biệt phái.

Tiếp đó, phiên họp đã nghe và cho ý kiến 03 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Kết luận về 03 nội dung Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh thêm các nội dung liên quan đến công tác giao quản lý rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở dữ liệu để quản lý, đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo an ninh phi truyền thống; công tác đảm bảo an ninh trật tự phải gắn liền với xây dựng môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Về phát triển lâm nghiệp bền vững, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Nghệ An có tiềm năng lớn về nông, lâm, ngư nghiệp nên việc ban hành Nghị quyết mới là cần thiết. Cần nghiên cứu sâu hơn các giải pháp thực hiện, nhất là trong công tác giao rừng; quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng...; đồng thời làm rõ trách nhiệm của lực lượng quản lý rừng và các chủ thể liên quan.

Về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cơ bản thống nhất nội dung dự thảo, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần bổ sung về ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý an ninh điện tử; bảo đảm an ninh kinh tế trong bối cảnh nhiều rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng. An ninh và phát triển kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại; bảo đảm an ninh tốt sẽ tạo môi trường cho kinh tế phát triển và ngược lại. Cùng với đó, quan tâm đến các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến an ninh; cần nhận diện rõ và đề ra giải pháp tháo gỡ phù hợp để hỗ trợ phát triển kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các nội dung vào Nghị quyết.

Về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong dự thảo Nghị quyết cần nghiên cứu có giải pháp nhận diện, ứng xử, ngăn chặn các thông tin xấu độc trên mạng xã hội đối với thế hệ trẻ; xác định phương pháp, cách thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; xây dựng các đề án cụ thể để triển khai Nghị quyết gắn với bố trí nguồn lực cụ thể; gắn kết thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương pháp, ngôn ngữ, cách thức giáo dục, phù hợp với tâm lý giới trẻ; nêu gương và truyền tải thông điệp ngắn gọn, dễ tiếp nhận.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ nhiệm vụ, đề án cụ thể, tránh chung chung để thuận lợi cho việc triển khai và bố trí nguồn lực.

Phiên họp cũng đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung gồm: Phương án xử lý dự án Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu và dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Khe Gỗ. Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Phương án phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2024 và nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2024 (nguồn còn lại) cho các đơn vị, địa phương; thành lập Cụm công nghiệp Quỳnh Lộc, phường Tân Mai.

Trong chương trình làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Đề án hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào chung đường biên giới; Đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026 – 2030; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo, giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, cho ý kiến vào dự thảo Đề án về tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2026 – 2030; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030.

