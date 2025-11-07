Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030

Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 46 CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; các văn bản hướng dẫn thực hiện cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; về nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội chính thống của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Giới thiệu, lựa chọn và bầu được những người thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch triển khai với mốc thời gian cụ thể cho từng nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ theo hướng dẫn của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử cấp xã để lãnh đạo toàn diện cuộc bầu cử, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức phụ trách công tác bầu cử phải nắm vững những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cấp mình, về quy trình, tiến độ các bước trong công tác bầu cử để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xem công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; chủ động bảo đảm về kinh phí và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; bảo đảm phát huy dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ để giới thiệu những người tiêu biểu, đủ phẩm chất, tiêu chuẩn, năng lực ra ứng cử. Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn; những người có biểu hiện cơ hội chính trị, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương; các đối tượng đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; dư luận xã hội không đồng tình; những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết; cán bộ có vi phạm khuyết điểm hoặc bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; cán bộ có người thân vi phạm pháp luật…

Việc lựa chọn, giới thiệu và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải được thực hiện theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và công tác vận động bầu cử; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền làm chủ của Nhân dân trong toàn bộ quá trình bầu cử.

Tập trung giới thiệu, lựa chọn và bầu được những người thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; bảo đảm cơ cấu hợp lý; trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; người ứng cử phải cam kết thực hiện tốt trách nhiệm đại biểu, giữ mối liên hệ với cử tri sau bầu cử. Phấn đấu bầu đủ số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống bất ngờ, thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Tăng cường sự tham gia, giám sát của Nhân dân thông qua các tổ chức đoàn thể tại cơ sở.

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tham mưu quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Kế hoạch triển khai bầu cử, các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031...; chỉ đạo UBND cấp xã thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã và tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương theo quy định.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh lãnh đạo Đảng ủy Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sau khi có ý kiến của cấp ủy theo quy định; hướng dẫn Thường trực HĐND cấp xã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; thực hiện chức năng giám sát công tác bầu cử và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tham gia giám sát việc bầu cử theo đúng quy định; hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bầu cử cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức bầu cử theo quy định.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động kịp thời, rộng rãi về cuộc bầu cử; kiểm soát thông tin xấu, độc trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tuyên truyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị và Chỉ thị này.

Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng các phương án, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh…

Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử các cấp có trách nhiệm chỉ đạo tổng thể, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp dưới, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện. Ủy ban bầu cử các cấp chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử bảo đảm tiến độ và đúng quy trình.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 15/ /2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

