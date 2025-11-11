Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung theo thẩm quyền

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chủ trì cuộc họp

Phát biểu đặt vấn đề tại cuộc họp, tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh để làm việc một cách khoa học và có chất lượng, làm sao để các quy chế và nội dung làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được thông qua có ý nghĩa thiết thực và được thực hiện tốt, yêu cầu các đồng chí dự họp tập trung thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần bổ sung, hoặc những ý kiến đã đóng góp trước đây nhưng chưa được tiếp thu đầy đủ. Đối với những vấn đề mới phát sinh hoặc có ý kiến cần nghiên cứu thêm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tiếp thu, giải trình, và hoàn thiện.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và nhất trí thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2026; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời nghe và cho ý kiến về phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu góp ý vào Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh góp ý vào Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cho ý kiến về việc phân công Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo các địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho ý kiến vào việc phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng trao đổi một số nội dung do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu

Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa báo cáo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và đã tiếp thu, kế thừa các quy định trước đây của Tỉnh ủy, đồng thời có sự điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.

Điểm mới của Quy chế làm việc lần này là tách phần quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng cơ bản ra khỏi Quy chế làm việc. Việc này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và kịp thời trong điều hành. Khi có sự thay đổi trong các quy định của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ hoặc đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ cần sửa đổi quy định mà không cần sửa toàn bộ Quy chế làm việc.

Về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá trong quá trình xây dựng Quy chế đã đưa vào nội dung giám sát và kiểm tra một cách thường xuyên, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt là việc thực hiện các nghị quyết quan trọng của Trung ương...

Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, rà soát lại tất cả các ý kiến đã đóng góp, đặc biệt là ý kiến về việc giao ban và chương trình công tác để hoàn chỉnh dự thảo, trình ký ban hành trong thời gian sớm nhất.

Trong chương trình làm việc chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; Báo cáo Tổng kết Đề án về xây dựng cốt cán trong tôn giáo giai đoạn 2021-2025.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá công tác quán triệt và chỉ đạo thực hiện Đề án được tiến hành một cách nghiêm túc và thống nhất từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác an sinh xã hội. Sau 5 năm, tỉnh đã xây dựng được 458 "Điểm sáng" về Dân vận chính quyền, đồng thời, đã có 462 "Điểm sáng" về thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến hay về dân vận, như mô hình "Dân vận chính quyền khéo" và mô hình "5 không" ở một số địa phương. Công tác dân vận đã góp phần củng cố lòng tin và sự đồng thuận của Nhân dân, giúp việc thực hiện các nhiệm vụ xã hội, đặc biệt là các dự án lớn đạt mục tiêu đề ra.

Theo Bí thư Tỉnh ủy về cơ bản, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt, tuy nhiên một số cơ quan, tổ chức vẫn chưa quán triệt đầy đủ quan điểm, nhận thức chưa đúng mức về công tác dân vận chính quyền. Sự phối hợp trong việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và Đề án tại một số địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và chưa được thường xuyên. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng và phát huy các mô hình dân vận chính quyền và Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tăng cường quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận tới các cấp, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Việc này đòi hỏi quán triệt thật sâu, thật kỹ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, trách nhiệm, trong đó cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan chính quyền.

Nhấn mạnh việc cán bộ phải là người gần dân, sát dân, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường đối thoại và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tuyên truyền, vận động và giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở. “Nếu lãnh đạo, nhất là người đứng đầu địa phương tăng cường đối thoại và quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, thì các vụ việc khiếu kiện, tố cáo tại cơ sở sẽ được giải quyết tốt hơn và hiệu quả hơn” – đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Đối với việc thực hiện Đề án xây dựng cốt cán trong tôn giáo giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 694-QĐ/TU ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Bí thư Tỉnh ủy cho biết về cơ bản, nhất trí với nội dung Báo cáo đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì và thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán. “Vấn đề cốt lõi là làm sao để xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán thực sự là cán bộ cốt cán. Đội ngũ này phải đáp ứng được yêu cầu, mong muốn của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Muốn vậy phải chủ động, nắm bắt kịp thời những vấn đề mới nảy sinh và xử lý được mọi tình huống trong công tác tôn giáo. Bên cạnh đó cần quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện tốt Đề án” – Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến các nội dung Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; nghe Thông báo kết luận giám sát Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 25/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2025; dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn