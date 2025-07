Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 6/2025

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh phiên họp

Tiếp tục thực hiện mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, có giải pháp để đạt cao nhất các mục tiêu, kịch bản đề ra

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung điều hành phiên họp

Phiên họp đã cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2025; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Theo báo cáo tại phiên họp, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 8,24% (quý I tăng 6,99%, quý II tăng 9,24%). Đây là mức tăng trưởng 6 tháng cao nhất trong 5 năm gần đây của tỉnh Nghệ An. Thu ngân sách ước thực hiện 13.890 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán. Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 3.907,363 tỷ đồng, đạt 43,09% so với kế hoạch vốn đã giao chi tiết và đạt 39,06% so với tổng kế hoạch. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp mới cho 35 dự án, điều chỉnh cho 98 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 15.021 tỷ đồng, trong đó có 292,1 triệu USD vốn FDI.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm. Tính đến ngày 26/6, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 20.300 nhà, đạt 97,39% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 543 căn còn lại trước ngày 31/7/2025. Tỉnh cũng tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT năm 2025 bảo đảm nghiêm túc, an toàn. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo. Công tác đào tạo nghề, hoạt động khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm.

Các cấp, các ngành đã tích cực, khẩn trương thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; quyết liệt, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh cũng đã tập trung triển khai quyết liệt 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW đạt được những kết quả bước đầu.

Thảo luận vào các nội dung báo cáo, các đại biểu đánh giá, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả khá tích cực. Các đại biểu đề nghị tập trung cao độ triển khai các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng GRDP, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI, tăng cường chỉ đạo điều hành sâu sát ở cơ sở để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; bổ sung nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai giải pháp phân cấp, phân quyền. Cùng với đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau một tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh ổn định. Chỉ ra những khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, nợ xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng phục vụ chính quyền địa phương cấp xã…, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cần phải bám sát cơ sở để chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, bất cập; cần quản lý tốt các trụ sở, sử dụng tránh lãng phí; tăng cường thông tin việc áp dụng quy định về giá đất và tiền nộp để chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở; đưa đoàn viên, thanh niên, sinh viên xuống xã hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Chính quyền địa phương cần giải quyết ý kiến của người dân ngay tại cơ sở, đơn cử như việc cần tìm cách tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn phường Cửa Lò; ưu tiên số hoá cho cấp xã mới khó khăn...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Trao đổi, phân tích làm rõ hơn các kết quả cũng như các khó khăn trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, tuy gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp nhưng không để đứt quãng, gián đoạn mà đã phân công chi tiết cụ thể từng lĩnh vực, từng ngành, đạt kết quả tích cực. Làm rõ hơn các giải pháp thực hiện về nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cải cách hành chính, bám sát chỉ đạo cơ sở, tổ chức cơ sở hạ tầng cho các chính quyền địa phương, phương tiện giao thông, tài sản công, hạ tầng dùng chung… Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đưa tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá như mục tiêu đã đề ra.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận sự nỗ lực của UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhất là đã quyết liệt, kịp thời, kỷ cương, gương mẫu, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo trong thực hiện cải cách hành chính.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị trong 6 tháng cuối năm, thống nhất tập trung triển khai một cách có hiệu quả, hiệu lực, mô hình chính quyền 2 cấp khi đưa vào vận hành đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn, bỏ trống lĩnh vực, địa bàn; đảm bảo các điều kiện hoạt động cho chính quyền địa phương cấp xã, phường. Phải chủ động bám sát, nắm chắc, kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh khi mới đi vào triển khai; cùng với đó cần quan tâm thường xuyên, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, hướng dẫn, tăng cường hỗ trợ cho các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả tại chính quyền cấp xã mới về điều kiện hạ tầng kỹ thuật, chỉ đạo điều hành. UBND tỉnh và các ngành rà soát tiếp tục giải quyết vấn đề phát sinh trong sắp xếp cán bộ, xử lý tài chính, tài sản, hoàn thiện các hướng dẫn phù hợp với quy định mới của Trung ương về phân cấp, phân quyền.

Tiếp tục rà soát đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, có giải pháp để đạt cao nhất các mục tiêu, kịch bản đề ra. Quan tâm đảm bảo thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thực hành tiết kiệm; tập trung phân bổ sớm nguồn vốn, giải ngân đạt mục tiêu nguồn vốn MTQG, quan tâm triển khai hoàn thành các công trình trọng điểm đang thực hiện.

Quan tâm cải cách thủ tục hành chính, kinh doanh, có cơ chế chính sách thuận lợi, môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ thực chất cho các nhà đầu tư trên địa bàn,. Đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030…

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tính đến tháng 6/2025, đã có 05 nhiệm vụ hoàn thành, nhiều nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ, các ứng dụng, nền tảng số bước đầu được vận hành tại cấp tỉnh và cấp xã, phường. Việc kết nối hạ tầng mạng, triển khai hội nghị trực tuyến, tạo lập tài khoản, cấp chữ ký số cho đảng ủy xã, phường là những kết quả nổi bật. Công tác phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đảng ủy cấp xã đã được thực hiện hiệu quả, đảm bảo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Tuy nhiên, công tác số hóa tài liệu còn chậm so với tiến độ đề ra; phần lớn hệ thống họp trực tuyến tại đảng uỷ cấp xã còn sử dụng thiết bị cũ, chưa đảm bảo cho triển khai; việc triển khai các phần mềm dùng chung do Trung ương chuyển giao cho các đảng uỷ phường, xã còn gặp khó khăn, vướng mắc khi vận hành thực tế…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị nâng cấp Tổ công nghệ số cộng đồng, phát huy vai trò của Tổ trong thực hiện Bình dân học vụ số

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị các cơ quan tham mưu, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 của đơn vị mình; thành lập Ban Chỉ đạo, bộ phận thường trực để chỉ đạo nội dung này. Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số dùng chung, đặc biệt là hệ thống điều hành tác nghiệp, sổ tay đảng viên điện tử, trợ lý ảo phục vụ Đại hội Đảng, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và các ứng dụng phục vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng thời tập trung số hoá tài liệu, thực hiện làm sạch, tổ chức dữ liệu và tích hợp lên kho dữ liệu dùng chung, xây dựng kho dữ liệu liên thông phục vụ điều hành; tiếp tục tham mưu trang thiết bị đầu cuối tại cấp xã; chú trọng đảm bảo công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để xây dựng hồ sơ đánh giá cấp độ an toàn theo đúng quy định…

Cũng trong sáng nay, phiên họp thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh (khoá XVIII) nhiệm kỳ 2021 – 2026; thống nhất thông qua Đề án thành lập Công đoàn xã, phường trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến dự thảo lần thứ tư Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; dự thảo lần ba Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; thống nhất chủ trương đề nghị Chính phủ cho phép dừng việc lập Đề án Xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; chủ trương Đề án tổ chức lại Trung tâm Khoa học Công nghệ và Truyền thông; thống nhất thông qua báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn