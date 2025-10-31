Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 20 - 22/11/2025 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh với 500 đại biểu tham dự đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần hiện thực hoá khát vọng phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An.

Với mục tiêu xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại; nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy ban MTTQ tỉnh xác định, chuyển đổi số là giải pháp “đột phá” để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Mặt trận theo hướng hiệu quả, thiết thực. Cùng với đó, hình thành rõ nét kênh thông tin “hai chiều” trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và tiếp thu, lắng nghe, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân; tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với Tổ công nghệ số cộng đồng do chính quyền xây dựng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng báo cáo cần phải làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng tổ chức thành viên; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đưa ra mục tiêu và giải pháp cần phải cụ thể và rõ ràng hơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho rằng nên đưa kết quả thực hiện của 05 tổ chức chính trị - xã hội vừa sáp nhập vào Ủy ban MTTQ vào báo cáo để phù hợp với thực tiễn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu góp ý vào một số chỉ tiêu cụ thể

Thảo luận, góp ý vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm một số đặc điểm tình hình, một số kết quả về ứng dụng chuyển đổi số trong thời gian qua, một số nội dung vào phần bài học kinh nghiệm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp thu và giải trình một số ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung đảm bảo tính khả thi và tuân thủ các quy định

Trong phần mục tiêu cụ thể, cần xem xét đưa các mục tiêu phù hợp; đồng thời, bày tỏ băn khoăn về tính khả thi và đề nghị cân nhắc lại chỉ tiêu: Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ các cấp phấn đấu huy động 6.000 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội, trong đó nguồn hỗ trợ người nghèo, cứu trợ, hỗ trợ các đối tượng yếu thế và an sinh xã hội khoảng 3.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu số 4 và số 5 đều đề ra mục tiêu chỉ đạo mỗi khu dân cư mỗi năm có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu nên gộp lại 02 chỉ tiêu này; đề xuất cân nhắc việc đưa các chỉ tiêu liên quan đến tặng quà, xây nhà cho hộ nghèo vào danh mục chỉ tiêu trọng tâm vì đây là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, đã và đang thực hiện đạt 100%. Về chỉ tiêu ít nhất 95% Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cần được làm rõ nội dung cụ thể là gì để đảm bảo tính thực tế,…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu trước hết Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu góp ý, rà soát lại các nội dung để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị theo tinh thần ngắn gọn, phản ánh đúng thực tiễn tại thời điểm hiện nay; làm rõ việc triển khai xây dựng khối đại đoàn kết, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xóa đói giảm nghèo có đóng góp của lực lượng này. Kết hợp với việc đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, sau 01 năm thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cần rà soát nội dung câu chữ rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo bám sát tinh thần của Trung ương và thực tiễn.

Phần đánh giá kết quả cần rà soát làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan; bài học kinh nghiệm, bổ sung các thành tố để làm rõ hơn những kết quả thời gian qua.

Về phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động 2025 – 2030, cần rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu cụ thể; cần đưa ra những chỉ tiêu cụ thể nhưng phải xác định tính khả thi và thực chất, tránh hình thức, tránh sự trùng lặp giữa các chỉ tiêu, “cần xác định nội hàm của các chỉ tiêu, rà soát hết sức kỹ lưỡng, đưa vào các chỉ tiêu thật sự thực chất” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về chương trình hành động, cơ bản thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, tuy nhiên có thể xem xét tách chương trình hành động về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc” thành hai ý riêng biệt về công tác tuyên truyền vận động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần kế thừa những kết quả đạt được, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị để thực hiện; xác định đổi mới, phương thức lãnh đạo toàn diện của Ban Thường trực để xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần vừa tinh gọn nhưng hiệu năng, hiệu lực. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung, phương thức gần dân, sát dân, trọng dân, vì dân; thực hiện theo tinh thần lấy kết quả làm thước đo, lấy người dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng và đổi mới sáng tạo làm động lực, MTTQ cần thực hiện các phong trào phải đi vào thực chất, phải thật sự hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, số lượng và năng lực đội ngũ cán bộ Ủy ban MTTQ để đáp ứng yêu cầu công việc. Cập nhật yêu cầu, chỉ đạo, quy định mới để thực hiện và chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là liên quan đến chức năng xây dựng, tập hợp, chung tay với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các phong trào; qua đó đóng góp vào kết quả chung trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số.

Ủy ban MTTQ tỉnh cần đóng vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết, kết nối giữa cấp ủy, chính quyền với các tổ chức xã hội; rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn