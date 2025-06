Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Sư đoàn 324 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, sau khi nghe Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 quán triệt ý định Hội nghị bàn giao; đại diện Bộ CHQS tỉnh thông qua tóm tắt biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì bàn giao.

Hội nghị đã tiến hành thủ tục bàn giao chức vụ Chính ủy giữa Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng và Đại tá Nguyễn Văn An. Các nội dung bàn giao gồm: Tình hình địa bàn; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ CHQS tỉnh; tổ chức biên chế; tổ chức đảng, đảng viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ; tổ chức quần chúng; vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất; kinh phí, quỹ vốn, tài chính Đảng, xăng dầu; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2025; tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh; những nội dung cần chỉ đạo, giải quyết...

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng và Đại tá Nguyễn Văn An ký kết biên bản bàn giao.

Phát biểu bàn giao, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã tạo mọi điều kiện để cá nhân hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trên cương vị mới, sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo Cục hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An chúc mừng Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng được Bộ Quốc phòng tin tưởng, giao trọng trách Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng rằng, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao, đề xuất được nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, cùng tập thể Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo Cục ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và thủ trưởng các cơ quan Quân khu tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng và Đại tá Nguyễn Văn An.

Đối với Đại tá Nguyễn Văn An, sau khi bàn giao, cần nhanh chóng tiếp cận công việc và cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trước mắt là nhanh chóng nắm bắt tình hình nhiệm vụ, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo vận hành tốt cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ sau khi sáp nhập, tổ chức lại.

Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực; Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Đại hội làm trước của Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Tác giả: Huy Cường

Nguồn tin: qdnd.vn