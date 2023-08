Bạn gái Văn Hậu diện bikini thả dáng cực gợi cảm

Doãn Hải My sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng body “vạn người mê”. Đó là lý do khiến nàng WAG của Văn Hậu thường xuyên tung loạt ảnh nóng bỏng lên trang cá nhân. Mới nhất, trên trang facebook có hơn 125.000 người theo dõi, Doãn Hải My chia sẻ bức ảnh diện bikini mỏng manh thả dáng đầy sexy bên bờ biển.

Bài đăng của Doãn Hải My nhanh chóng thu hút được gần chục nghìn lượt like và gần trăm lượt bình luận. Các fan tiếp tục trầm trồ, dành lời khen cho vóc dáng “mê hồn” của bạn gái Văn Hậu. “Ngất ngây”; “Mê quá chị à”; “Chị đẹp quá”; “Đẹp thật”…

Vẫn như mọi khi, Văn Hậu cũng dành những lời yêu thương trong bài đăng của bạn gái xinh đẹp. Hậu vệ sinh năm 1999 bình luận ngắn gọn mà đầy tình cảm: “Love”. Đáp lại, cô nàng cũng tỏ ra nhõng nhẽo: “Vẫn dỗi nhé”.

Doãn Hải My thường xuyên khoe ảnh nóng bóng trên trang cá nhân

Top 10 hoa hậu Việt Nam đang có mối tình hạnh phúc với bạn trai cầu thủ

Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My là cặp đôi được quan tâm nhất nhì làng bóng đá Việt hiện tại. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lại hẹn hò với hậu vệ hàng đầu của ĐT Việt Nam, Doãn Hải My nhận được nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ từ hội fan bóng đá.

Mới đây, Doãn Hải My đăng tải lên trang cá nhân khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn cùng Văn Hậu. Trên xế hộp, cầu thủ sinh năm 1999 nắm tay người yêu đầy tình cảm. Cả hai cùng đi dạo phố, ăn uống và thăm thủy cung ở Hà Nội. Trước đó, Văn Hậu cũng thể hiện sự chiều chuộng bạn gái khi đưa Hải My đi xem concert của BLACKPINK.

Tác giả: TỐ QUYÊN

Nguồn tin: bongdaplus.vn