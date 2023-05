Quế Ngọc Hải phản ứng thế nào khi được Văn Hậu... rủ về CAHN?

Ngay trước khi trận đấu ở vòng 9 V.League 2023 giữa Công An Hà Nội và Sông Lam Nghệ An diễn ra trên sân Hàng Đẫy, cầu thủ hai bên đã có những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ở khu khởi động. Tại đây khi giáp mặt nhau, Đoàn Văn Hậu bất ngờ trêu Quế Ngọc Hải: “Anh ra chào CĐV Công An Hà Nội đi, sắp gia nhập giai đoạn 2 rồi đó”.

Trước lời mời công khai từ đàn em, Hải Quế chỉ biết ngượng ngùng giơ tay ám hiệu xin Văn Hậu không nói về vấn đề này nữa. Sau đó, hai tuyển thủ quốc gia dành cho nhau những cái ôm thắm thiết trước khi hai đội bước ra sân.

Quế Ngọc Hải được dự đoán có thể gia nhập Công an Hà Nội thời gian tới

Tất nhiên, đây chỉ là câu nói đùa của Văn Hậu dành cho Quế Ngọc Hải, trước khi màn thư hùng giữa đôi bên diễn ra. Hiện tại, Quế Ngọc Hải vẫn còn hợp đồng với SLNA. Trung vệ sinh năm 1993 vẫn hạnh phúc với cuộc sống tại SLNA, bất chấp trong thời gian qua, những tin đồn cho rằng Ngọc Hải có thể đầu quân cho Nam Định hay Công An Hà Nội.

Trở lại với chuyên môn, dù Văn Hậu không thực hiện thành công quả phạt đền ở đầu trận song sau 90 phút, đội bóng ngành công an vẫn có được 3 điểm với chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An, qua đó tiếp tục cuộc đua vô địch V.League 2023 với Thanh Hóa và Hà Nội FC. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải ít nhiều ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Trọng Hoàng lập công.

Tác giả: Thái Ninh

Nguồn tin: bongdaplus.vn