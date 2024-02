Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2024 -2026

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực – Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế phối hợp

Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý, bảo vệ 468,281 km đường biên giới, tiếp giáp với 03 tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay. Với địa bàn quản lý 27 xã, 257 thôn, bản; tổng dân số 32.048 hộ/144.308 khẩu, gồm 05 dân tộc cùng sinh sống thuộc 06 huyện biên giới; trong đó, có 22 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, phần lớn các xã có địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; đời sống nhân dân còn thiếu thốn về nhiều mặt, tỷ lệ hộ nghèo bình quân còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh (hộ nghèo chiếm hơn 37%, hộ cận nghèo 18%).

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội tìm cách mua chuộc, kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự ở một số địa bàn; hoạt động di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất ma túy… diễn biến phức tạp.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của các cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp để triển khai thực hiện, trọng tâm là: Nghị quyết số 25-NĐ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, hai ngành đã chủ động tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn về công tác dân tộc phù hợp với tình hình địa bàn của tỉnh và chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai, thực hiện có hiệu quả; định kỳ kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân đánh giá, thời gian qua Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp trên nhiều nội dung, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc. Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Quy chế khu vực biên giới, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, các hoạt động vượt biên trái phép, mua bán, sử dụng các chất ma túy; không di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông báo số 80-TB/TU, ngày 18/12/2020 về việc triển khai chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới; Đề án Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở xã, khối, xóm, thôn, bản khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2026. Hằng năm, tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các đại biểu là người có uy tín ở khu vực biên giới góp phần phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác, tạo được niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Đồng thời, triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và các công trình an sinh xã hội ở khu vực biên giới như mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp

Phát biểu tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HDND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tới cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Đồng chí Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, lực lượng biên phòng Nghệ An đã đóng góp rất quan trọng trong giữ vững an ninh biên giới, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới khó khăn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng, thông qua quy chế được ký kết ngày hôm nay công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất, hiệu quả hơn nữa, góp phần giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữa vững an ninh biên giới.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh và lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh ký quy chế phối hợp

Tại hội nghị, thông qua thảo luận, Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thống nhất các nội dung phối hợp gồm: Phối hợp thực hiện các văn bản về quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Phối hợp kiến nghị về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.

Cùng với đó, phối hợp giám sát, khảo sát việc thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc; các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp trong công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới ở vùng dân tộc thiểu số. Phối hợp trong trao đổi các thông tin giúp cho việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

