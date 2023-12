Ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác chiến lược tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Khu Kinh tế Đông Nam, Cục Hải quan, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; lãnh đạo TX Hoàng Mai.

Về phía 2 công ty có các ông: Diệp Phú Quốc – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vantage Logistics; Hoàng Văn Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Diệp Phú Quốc - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vantage Logistics giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của 2 công ty trong việc hợp tác phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics

Việc Ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics giữa Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty Cổ Phần Vantage Logistics với mục tiêu nhằm kết nối các dịch vụ vận tải biển, cảng biển và Logictics giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ với các hãng tàu lớn trên thế giới, hoàn thiện hệ sinh thái phát triển bền vững.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty Cổ phần Vantage Logistics ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác chiến lược tại khu vực Bắc Trung Bộ

Đây là cơ hội hợp tác để phát huy thế mạnh của các bên và tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh nhằm tối ưu hóa chi phí Logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong khu vực Bắc Trung Bộ nhằm theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, thông qua sự kiện này góp phần quảng bá và thông tin đến các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đã đầu tư cũng như đang quan tâm khảo sát môi trường đầu tư tại tỉnh Nghệ An và khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi được tham gia chứng kiến sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty Cổ Phần Vantage Logistics về việc hợp tác phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Nghệ An đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua đó Quốc hội sẽ ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, hạ tầng giao thông đường bộ của Nghệ An từng bước được hoàn thiện, các trục chính của tỉnh cơ bản hoàn thành, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế sẽ được nâng cấp, mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển, vận chuyển hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm về hoạt động Logictics và nhận thấy dịch vụ Logictics là một ngành công nghiệp đầy tiềm năng nên ngày 27/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn đến năm 2025. Với sự ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty Cổ Phần Vantage Logistics là rất phù hợp, vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương cũng như chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tặng hoa chúc mừng hai công ty

Tin tưởng sự hợp tác giữa 2 doanh nghiệp sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An mong muốn, sau lễ ký kết, hai bên sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong sản xuất phát triển, kinh doanh... để góp phần tạo ra một hệ sinh thái Logistics phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; đồng thời, hỗ trợ về hành lang pháp lý, thủ tục hành chính vì sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn