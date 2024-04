Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Quang cảnh phiên họp

Đ/c Trần Khắc Hùng – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo

Thực hiện Đề án do UBND tỉnh phê duyệt về “Đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025”, lũy kế đến nay, tỉnh đã trích chuyển 164 tỷ đồng để thực hiện. Trong quý I/2024, Nghệ An xếp thứ 6 toàn quốc về tổng số vốn trích chuyển nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để thực hiện cho vay.

Tăng trưởng tín dụng chính sách trong quý I đảm bảo theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc NHCSXH. Tăng trưởng bình quân chung các chương trình đạt 1,86%; trong đó các chương trình cho vay dành cho đối tượng là hộ nghèo đạt mức tăng trưởng 2%. Công tác điều hành nguồn vốn và giải ngân các nguồn vốn rất tốt, rất kịp thời, không ứ đọng.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đề nghị NHCSXH tỉnh quan tâm đến việc thu hồi nợ xấu, cố gắng không để phát sinh nợ xấu

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, có các giải pháp thiết thực để xử lý, thu hồi nợ. Nợ khoanh và nợ quá hạn tiếp tục giảm hơn 1 tỷ đồng so với đầu năm, chỉ chiếm 0,123%/tổng dư nợ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì hiện nay nhu cầu vay vốn để làm mới/sửa chữa nhà ở xã hội là rất lớn, song chưa được Trung ương bổ sung chỉ tiêu vốn (trong quý I chỉ thực hiện cho vay trong phạm vi nguồn vốn thu hồi) nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đánh giá cao kết quả đạt được trong quý I, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, các địa phương cần tiếp tục tập trung, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong quý II/2024.

Cơ bản thống nhất nhóm nhiệm vụ đề ra trong Báo cáo của Ban đại diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương theo chỉ tiêu giao năm 2024 để thực hiện Đề án “Đầu tư tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2025”.

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH các huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Anh Sơn khẩn trương phối hợp với UBND các huyện bố trí đủ nguồn vốn ngân sách để ủy thác sang NHCSXH cùng cấp cho vay theo đúng chỉ tiêu UBND tỉnh đã giao năm 2024.

Ban Dân Tộc tỉnh tiếp tục là đầu mối, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phê duyệt kịp thời đối với nhóm đối tượng thụ hưởng về đất ở, đất sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị và trồng cây dược liệu quý theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, làm căn cứ để NHCSXH các cấp thực hiện cho vay.

NHCSXH tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng theo chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương.

Các thành viên Ban đại diện HĐQT các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2024 đã được phê duyệt; đồng thời thường xuyên chỉ đạo các địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Tăng cường giám sát vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện cấp huyện trong việc tham mưu, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn; giám sát công tác bình xét vốn vay tại các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tích cực tranh thủ nguồn vốn Trung ương, địa phương và làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, tập trung tối đa nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu đến ngày 30/6/2024 cơ bản hoàn thành các chương trình theo kế hoạch Trung ương giao vốn. Chủ động, phối hợp với Sở Tài chính để nhận tiếp nhận bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác và tổ chức thực hiện, giải ngân kịp thời.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, UBND cấp xã và các tổ chức hội nhận ủy thác tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; thường xuyên rà soát, trình xử lý các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan kịp thời.

Đối với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tín dụng chính sách, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt các nội dung được ủy thác, trong đó quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giám sát việc bình xét vay vốn đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác; bám sát tình hình hoạt động tại cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc thu nợ, thu lãi và xử lý nợ kịp thời.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nguồn vốn NHCS đạt 12.903 tỷ đồng, tăng 242 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay trong quý I đạt 990,5 tỷ đồng. Trong quý có 11 chương trình thực hiện giải ngân, 11 chương trình không phát sinh. Doanh số thu nợ đạt 755,4 tỷ đồng. Khách hàng chấp hành tốt quy định về trả nợ và trả lãi khi đến hạn cuối cùng theo thỏa thuận. Tổng dư nợ đạt 12.800 tỷ đồng/22 chương trình tín dụng chính sách...

